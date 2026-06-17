Hussein, un gol per la storia dell'Iraq. Un calcio al dolore e alla discriminazione

La sofferenza per il padre ucciso da al-Qaeda e il fratello rapito dall'Isis e mai più ritrovato; le 7 ore di interrogatorio degli agenti anti-immigrati a Chicago, il telefono confiscato e poi la rete del momentaneo 1-1 con la Norvegia. Il calcio non è solo un gioco