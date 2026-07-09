Incredibile Marocco: durante la conferenza di Brahim Diaz due giornalisti litigano ferocemente, la reazione del giocatore è esilarante

Brahim Diaz interrotto in conferenza da un alterco tra due giornalisti: "Perché mi colpisci?"

Brahim Diaz stava semplicemente rispondendo ad una domanda nella sala stampa del "Gillette Stadium" di Boston, quando è stato improvvisamente interrotto da un feroce litigio tra due giornalisti. "Perché mi colpisci? Perché mi colpisci? Non dovresti colpirmi", ha subito urlato uno dei due protagonisti della vicenda. E poi, rivolgendosi presumibilmente a un membro dell'organizzazione, ha ribadito: "Mi ha colpito", riporta Le Parisien. Il giornalista ha lamentato due colpi alla telecamera, mentre il collega si è giustificato dicendo di aver alzato la mano "per fare la domanda". Incredulo il calciatore del Real Madrid, che si è prima mostrato esterreffatto e poi non è riuscito a trattenere un sorriso per quanto accaduto. "Vi stanno separando come a scuola", ha sussurrato l'ex Milan, che successivamente ha proseguito perdendo il filo del discorso e ammettendo (con il sorriso) di aver "dimenticato la domanda", per via dell'interruzione. Palpabile l'imbarazzo in sala stampa.