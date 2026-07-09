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giovedì 9 luglio 2026
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Incredibile Marocco: durante la conferenza di Brahim Diaz due giornalisti litigano ferocemente, la reazione del giocatore è esilarante

La discussione ha costretto l'ex giocatore del Milan, oggi al Real Madrid, a fermarsi mentre rispondeva ad una domanda prima dei quarti con la Francia
2 min
TagsFrancia-MaroccoBrahim DiazOuahbi
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Ha dell'incredibile quanto successo nel corso della conferenza stampa prepartita del Marocco di Ouahbi, stasera impegnato contro la Francia di Didier Deschamps. Al fianco del commissario tecnico della selezione marocchina c'era Brahim Diaz, interrotto bruscamente mentre rispondeva ad una domanda, a causa di una discussione tra due giornalisti.

Brahim Diaz interrotto in conferenza da un alterco tra due giornalisti: "Perché mi colpisci?"

Brahim Diaz stava semplicemente rispondendo ad una domanda nella sala stampa del "Gillette Stadium" di Boston, quando è stato improvvisamente interrotto da un feroce litigio tra due giornalisti. "Perché mi colpisci? Perché mi colpisci? Non dovresti colpirmi", ha subito urlato uno dei due protagonisti della vicenda. E poi, rivolgendosi presumibilmente a un membro dell'organizzazione, ha ribadito: "Mi ha colpito", riporta Le Parisien. Il giornalista ha lamentato due colpi alla telecamera, mentre il collega si è giustificato dicendo di aver alzato la mano "per fare la domanda". Incredulo il calciatore del Real Madrid, che si è prima mostrato esterreffatto e poi non è riuscito a trattenere un sorriso per quanto accaduto. "Vi stanno separando come a scuola", ha sussurrato l'ex Milan, che successivamente ha proseguito perdendo il filo del discorso e ammettendo (con il sorriso) di aver "dimenticato la domanda", per via dell'interruzione. Palpabile l'imbarazzo in sala stampa.

 

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