I Mondiali bloccano Città del Messico: smart working e scuole chiuse per la sfida ai sedicesimi

CITTÀ DEL MESSICO - Sale la febbre Mondiali in Messico , che con Stati Uniti e Canada sta ospitando la rassegna iridata e la cui nazionale sta facendo sognare milioni di tifosi . L'entusiasmo dilaga dopo il passaggio ai sedicesimi con il primo posto del Gruppo A (tre vittorie in altrettante partite) e ora c'è grande attesa per il prossimo match del 'Tricolor' che porterà il Paese a bloccarsi per qualche ora.

Smart working e scuole chiuse a Città del Messico

Il governo federale messicano ha così emesso un decreto per l'implementazione dello 'smart working' (telelavoro) proprio per martedì 30 giugno 2026, in occasione della gara in cui il Messico proverà a strappare il pass per gli ottavi della Coppa del Mondo (ancora da definire l'avversaria). La misura si applica ai dipendenti federali con uffici a Città del Messico e prevede anche la sospensione delle lezioni in tutte le scuole della capitale. La presidente Claudia Sheinbaum ha precisato che l'obiettivo è "contribuire alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla continuità delle attività amministrative e all'efficienza nella prestazione del servizio pubblico".

La capitale si blocca per i Mondiali

Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo. Restano esclusi dalla flessibilità i servizi essenziali, tra cui sanità, sicurezza pubblica, trasporti e mansioni legate all'organizzazione del torneo. Per le aziende private la disposizione non è obbligatoria, ma il testo lancia un chiaro invito: "Si esorta il settore privato e sociale con sedi a Città del Messico affinché, il 30 giugno 2026, in tutte le attività amministrative non essenziali, concedano le agevolazioni necessarie per implementare schemi di telelavoro, lavoro a distanza o modalità flessibili di organizzazione lavorativa". Attualmente, il 18% delle imprese concede già ai dipendenti di lavorare da casa per seguire la nazionale.