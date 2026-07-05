Youtuber regala orologi di lusso da un milione di dollari ai giocatori del Messico. La Federcalcio blocca tutto: è caos

Scoppia un caso internazionale intono al Messico. Riguarda un regalo fuori dal comune legato al mondo delle scommesse. La Federcalcio messicana, infatti, ha costretto i giocatori della nazionale a restituire i preziosi orologi del valore complessivo di un milione di dollari ricevuti in regalo dallo Youtuber americano Stephen Deleonardis, noto come 'Stevewilldoit' , che aveva vinto due milioni di dollari scommettendo sul successo della 'Tri' sull'Ecuador nei sedicesimi di finale del Mondiale. Secondo i media messicani, una volta incassata la vincita il creatore di contenuti è andato di persona a Città del Messico per premiare con gli orologi l'allenatore Javier Aguirre e i suoi giocatori. Questi, "sorpresi ed entusiasti" di ricevere un orologio a testa, hanno afferrato Deleonardis lanciandolo in aria, in una replica della loro esultanza dopo un gol.

Il Messico e il rischio orologi

La Federazione, fa sapere anche la Bbc, è però intervenuta obbligandoli a restituire i regali, per evitare una potenziale violazione delle norme sulle scommesse e in un post sul profilo x.com ha chiarito: "Di comune accordo, i nostri giocatori hanno deciso di restituire al creatore di contenuti gli orologi che aveva regalato loro di sua spontanea volontà". Il Codice Etico della Fifa prevede restrizioni sull'offerta e l'accettazione di regali, con l'articolo 21 che stabilisce che tali doni possono essere offerti o accettati solo se "hanno un valore simbolico o irrisorio". Gli orologi, ovviamente, non avevano un valore simbolico e nemmeno irrisorio.

