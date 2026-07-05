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Youtuber regala orologi di lusso da un milione di dollari ai giocatori del Messico. La Federcalcio blocca tutto: è caos

I preziosi vanno restituiti subito per evitare una potenziale violazione delle norme sulle scommesse: i dettagli
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Scoppia un caso internazionale intono al Messico. Riguarda un regalo fuori dal comune legato al mondo delle scommesse. La Federcalcio messicana, infatti, ha costretto i giocatori della nazionale a restituire i preziosi orologi del valore complessivo di un milione di dollari ricevuti in regalo dallo Youtuber americano Stephen Deleonardis, noto come 'Stevewilldoit', che aveva vinto due milioni di dollari scommettendo sul successo della 'Tri' sull'Ecuador nei sedicesimi di finale del Mondiale. Secondo i media messicani, una volta incassata la vincita il creatore di contenuti è andato di persona a Città del Messico per premiare con gli orologi l'allenatore Javier Aguirre e i suoi giocatori. Questi, "sorpresi ed entusiasti" di ricevere un orologio a testa, hanno afferrato Deleonardis lanciandolo in aria, in una replica della loro esultanza dopo un gol. 

Il Messico e il rischio orologi 

La Federazione, fa sapere anche la Bbc, è però intervenuta obbligandoli a restituire i regali, per evitare una potenziale violazione delle norme sulle scommesse e in un post sul profilo x.com ha chiarito: "Di comune accordo, i nostri giocatori hanno deciso di restituire al creatore di contenuti gli orologi che aveva regalato loro di sua spontanea volontà". Il Codice Etico della Fifa prevede restrizioni sull'offerta e l'accettazione di regali, con l'articolo 21 che stabilisce che tali doni possono essere offerti o accettati solo se "hanno un valore simbolico o irrisorio". Gli orologi, ovviamente, non avevano un valore simbolico e nemmeno irrisorio. 
 

 

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