La dura legge di Haaland colpisce ancora: la Norvegia batte la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale con il Brasile
Il Viking Row può ripartire: la Norvegia soffre ma si regala il Brasile agli ottavi grazie ai graffi dei suoi campioni: prima un magistrale gioiello disegnato da Nusa, poi il tap in vincente facile facile di Haaland, al quinto gol mondiale. Sembra tutto facile ma la verità è che il sedicesimo in Texas è stato molto meno semplice di quanto possa sembrare per la squadra di Solbakken perché la Costa d’Avorio ha messo per lunghi tratti del match in grande difficoltà i norvegesi sotto il profilo della velocità e, elemento tutt’altro che scontato, del fisico.
La Costa d'Avorio gioca bene, la Norvegia va avanti
Gli ivoriani hanno giocato una grande partita senza però riuscire a concretizzare, cosa che invece è riuscita alla Norvegia, capace di capitalizzare al massimo due delle tre palle gol capitate nei novanta minuti. Il bellissimo tiro a giro di Nusa sul tramonto del primo tempo è stato un segnale chiaro da lanciare a tutti gli avversari: giocate bene e ci credete, ma ricordatevi sempre che a noi basta un attimo lì davanti. E così è stato anche oggi. Perché la verità è che Haaland e compagni nel primo tempo hanno giocato troppo sotto tono finendo nelle sabbie mobili tirate su da un avversario molto organizzato. E questo nonostante quasi tutta la formazione titolare avesse riposato contro la Francia. Una strategia, quella del ct Solbakken che non ha ripagato, soprattutto nella prima parte.
Haaland, e sono cinque gol al Mondiale!
La Costa d’Avorio è la squadra che ha costruito di più grazie ad un atteggiamento molto coraggioso e a tratti addirittura arrogante, trainata dalla solita spinta sugli esterni di Diomande e Pepe. È mancato Bonny, volenteroso ma poco concreto sotto porta. Sotto nel primo tempo, la ripresa degli ivoriani è stata molto intelligente: insistere ma senza concedere contropiede letali ai campioni scandinavi. E, insisti insisti, il pareggio è arrivato al 74’ grazie a Diallo, bravissimo nel trovare lo spazio per il tiro dopo una travolgente incursione dalla destra. Finita? No. Non è mai finita se hai Haaland dalla tua. E soprattutto se hai Haaland che fino all’86’ non ha mai tirato in porta. Ed è quello che è accaduto grazie ad una ripartenza a mille della Norvegia: inserimento perfetto di Berg, palla in mezzo per l’attaccante del City che a porta vuota non può sbagliare. È il 2-1 che porta la Norvegia agli ottavi. E proprio all’ultimo respiro del match Solbakken deve ringraziare Nyland che con un miracolo vola sotto l’incrocio a deviare una punizione precisa calciata da lontanissimo da Diallo. Sarebbe stato il gol del 2-2. E invece non è così: Haaland e compagni esultano. Il prossimo 5 luglio nel New Jersey ci sarà l’ottavo da urlo contro il Brasile di Ancelotti. Vinicius contro Haaland: ne vedremo delle belle.