La dura legge di Haaland colpisce ancora: la Norvegia batte la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale con il Brasile

La Costa d'Avorio gioca bene, la Norvegia va avanti

Gli ivoriani hanno giocato una grande partita senza però riuscire a concretizzare, cosa che invece è riuscita alla Norvegia, capace di capitalizzare al massimo due delle tre palle gol capitate nei novanta minuti. Il bellissimo tiro a giro di Nusa sul tramonto del primo tempo è stato un segnale chiaro da lanciare a tutti gli avversari: giocate bene e ci credete, ma ricordatevi sempre che a noi basta un attimo lì davanti. E così è stato anche oggi. Perché la verità è che Haaland e compagni nel primo tempo hanno giocato troppo sotto tono finendo nelle sabbie mobili tirate su da un avversario molto organizzato. E questo nonostante quasi tutta la formazione titolare avesse riposato contro la Francia. Una strategia, quella del ct Solbakken che non ha ripagato, soprattutto nella prima parte.

Haaland, e sono cinque gol al Mondiale!

La Costa d’Avorio è la squadra che ha costruito di più grazie ad un atteggiamento molto coraggioso e a tratti addirittura arrogante, trainata dalla solita spinta sugli esterni di Diomande e Pepe. È mancato Bonny, volenteroso ma poco concreto sotto porta. Sotto nel primo tempo, la ripresa degli ivoriani è stata molto intelligente: insistere ma senza concedere contropiede letali ai campioni scandinavi. E, insisti insisti, il pareggio è arrivato al 74’ grazie a Diallo, bravissimo nel trovare lo spazio per il tiro dopo una travolgente incursione dalla destra. Finita? No. Non è mai finita se hai Haaland dalla tua. E soprattutto se hai Haaland che fino all’86’ non ha mai tirato in porta. Ed è quello che è accaduto grazie ad una ripartenza a mille della Norvegia: inserimento perfetto di Berg, palla in mezzo per l’attaccante del City che a porta vuota non può sbagliare. È il 2-1 che porta la Norvegia agli ottavi. E proprio all’ultimo respiro del match Solbakken deve ringraziare Nyland che con un miracolo vola sotto l’incrocio a deviare una punizione precisa calciata da lontanissimo da Diallo. Sarebbe stato il gol del 2-2. E invece non è così: Haaland e compagni esultano. Il prossimo 5 luglio nel New Jersey ci sarà l’ottavo da urlo contro il Brasile di Ancelotti. Vinicius contro Haaland: ne vedremo delle belle.