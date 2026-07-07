L'arma segreta di Haaland ai Mondiali 2026: fegato, miele grezzo e lenti gialle

La doppietta realizzata da Erling Haaland contro il Brasile ai Mondiali 2026 , decisiva per trascinare la Norvegia ai quarti di finale, ha riportato l'attenzione non solo sulle qualità dell'attaccante del Manchester City, ma anche sul rigoroso metodo con cui prepara il proprio corpo. A 25 anni il centravanti norvegese è considerato uno degli atleti più dominanti del panorama calcistico, grazie a una combinazione di talento, caratteristiche fisiche e una disciplina che coinvolge alimentazione, allenamento e recupero.

La dieta di Haaland, cosa mangia il calciatore

Nei periodi di maggiore intensità agonistica Haaland può arrivare ad assumere fino a 6.000 calorie al giorno, un apporto energetico adeguato al dispendio richiesto da allenamenti e competizioni ad altissimo livello. La sua alimentazione privilegia cibi ricchi di proteine e grassi di qualità. Tra gli alimenti consumati con maggiore frequenza figurano carne rossa e frattaglie, come fegato e cuore, scelti per l'elevato contenuto di ferro, vitamine del gruppo B e altri micronutrienti. A questi si aggiungono pesce, uova, latte, frutta e verdura, mentre il miele grezzo rappresenta una fonte naturale di carboidrati utilizzata soprattutto prima e dopo gli allenamenti.

Il fisico di Haaland, come si mantiene in forma

Per Haaland, però, l'alimentazione è solo uno degli aspetti della preparazione. Il recupero occupa infatti un ruolo centrale nella sua routine quotidiana. L'attaccante ha spiegato in diverse occasioni di cercare di rispettare orari regolari per andare a dormire e svegliarsi, convinto che la qualità del sonno sia determinante tanto quanto l'allenamento. Tra le pratiche adottate rientra anche l'utilizzo della terapia con luce rossa, attraverso pannelli di fotobiomodulazione impiegati da alcuni sportivi per favorire il recupero muscolare e contenere l'infiammazione dopo gli sforzi più intensi. Si tratta di una metodologia sempre più diffusa nello sport di alto livello, anche se le prove scientifiche sulla sua efficacia restano oggetto di studio e non esiste ancora un consenso definitivo.

Perché Haaland usa occhiali con lenti ambrate

Un altro elemento distintivo della routine di Haaland è l'utilizzo di occhiali con lenti gialle o ambrate nelle ore serali. L'obiettivo è ridurre l'esposizione alla luce blu emessa dagli schermi, favorendo la naturale produzione di melatonina e, di conseguenza, il sonno. Anche se gli studi scientifici offrano risultati non univoci sulla loro efficacia, molti atleti continuano a inserirle nella propria routine come parte di una più ampia strategia dedicata all'ottimizzazione delle prestazioni. La filosofia di Haaland resta la stessa: curare ogni dettaglio, dall'alimentazione al recupero, nella convinzione che anche i piccoli accorgimenti possano fare la differenza ai massimi livelli del calcio.