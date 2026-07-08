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mercoledì 8 luglio 2026
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Allarme Norvegia, un virus nel gruppo prima dei quarti contro l'Inghilterra: cosa sta succedendo

Scatta un pericolo per Haaland e compagni che stanno combattendo un nemico invisibile: tutti i dettagli
3 min
TagsNorvegiaHaaland

Allarme in casa Norvegia. Haaland e compagni stanno combattendo contro un nemico invisibile prima di scendere in campo contro l'Inghilterra per i quarti di finale del MondialeDiversi componenti della spedizione scandinava, infatti, hanno accusato tosse, raucedine e un generale senso di affaticamento, alimentando il timore che possa essersi diffuso un virus all'interno del gruppo. A fare il punto della situazione è stato il commissario tecnico Stale Solbakken: "Abbiamo avuto soltanto un giocatore con la febbre, mentre in diversi hanno manifestato qualche colpo di tosse e un po' di raucedine. Tra aria condizionata, aeroporti, spogliatoi e viaggi è normale che qualcuno possa accusare questi problemi. Siamo più di cinquanta persone: sarebbe quasi sorprendente il contrario".

Norvegia, anche Solbakken non sta bene 

La Norvegia ha affrontato trasferte a Boston, nel New Jersey e a Dallas, prima di raggiungere Miami, sede del prossimo impegno. Anche Solbakken ha ammesso di non essere al meglio dopo il successo contro il Brasile di Ancelotti: "Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria. Ero troppo stanco, sono andato a letto, ho rivisto la partita e ho risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo". 

La condizione di Pedersen e Larsen 

Tra i giocatori monitorati con maggiore attenzione c'è Marcus Holmgren Pedersen, costretto a saltare la gara contro il Brasile dopo aver accusato un malessere nelle ore precedenti all'incontro: "Ha vissuto emozioni molto intense. Probabilmente il suo organismo ha risentito dello stress accumulato".  Anche Jorgen Strand Larsen si è fermato a causa della febbre. Chi sarà il prossimo?  

 

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