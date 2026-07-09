Haaland, cuore enorme: dagli Usa spedisce la maglia alla famiglia di un bambino ucciso in un incidente. E la sua lettera commuove la Norvegia

Mentre tutto il mondo parla della partita contro l'Inghilterra, dei suoi gol, dei record, dell'alimentazione e degli occhiali con lenti speciali , Erling Haaland dimostra di avere un cuore enorme. Lui come la sua famiglia. L'attaccante della Norvegia e del City, infatti, ha letto la storia di Denis , sei anni, investito da un'auto in una zona residenziale del comune di Time, a Jæren. Contea di Stavanger, praticamente i luoghi in cui Haaland è cresciuto. La persona che lo ha ucciso non si è fermata, in un Paese come la Norvegia un incindente così ha avuto un'eco incredibile, anche per l'omissione di soccorso. Denis amava Haaland , andava in giro con la casacca del City e con quella della Norvegia, sognava di diventare come lui. Per questo l'attaccante e la sua famiglia, una volta saputa la storia, hanno spedito una maglia a casa del bambino.

Haaland e la lettera che commuove la Norvegia

Il padre del piccolo, Thomas Skjorestad, ha pubblicato la foto con la lettera che l'accompagnava: "Ci hai fatto venire la pelle d'oca come mai prima d'ora, e se Dennis fosse qui sarebbe stato così orgoglioso. Erling eri il suo idolo, quindi grazie mille", ha scritto in un post su Instagram. Haaland, dal canto suo, ha invece detto: "Per noi, in quanto genitori e fratelli, è impossibile comprendere appieno la tua situazione, ma sappi che, come molti altri, ti siamo vicini". La sua lettera ha commosso la Norvegia, già straziata dall'incidente e da quello che ne è conseguito. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia del bambino e durante il funerale è stata suonata la canzone: "Sammen for Norge", cioè "Insieme per la Norvegia". A Denis piaceva tanto.