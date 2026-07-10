Haaland batte Messi e Cristiano nella classifica dei clic su Wikipedia! E Ancelotti…
La gara al giocatore più cliccato su Wikipedia non la vincono né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo: a guidare le consultazioni è Erling Haaland, che con 287.533 visualizzazioni si posiziona davanti alla pulce argentina (283.462) e al portoghese (235.958), segue Kylian Mbappé (205.308).
Carlo Ancelotti il ct più cercato su Wikipedia
Carlo Ancelotti è, invece, l’allenatore più consultato del Mondiale (136.892). Tra le sorprese anche Vozinha: il portiere di Capo Verde, che con 120.271 visualizzazioni supera giocatori del calibro di Kane e Vinicius.