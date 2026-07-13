Mondiali 2026, tutti pazzi per la sosia di Haaland: chi è Anastasia Kostromitina

I Mondiali 2026 continuano a regalare curiosità anche fuori dal rettangolo di gioco e una delle più virali riguarda Erling Haaland . L'attaccante della Norvegia, eliminato ai quarti di finale dall'Inghilterra , è infatti diventato protagonista di un fenomeno social grazie alla sorprendente somiglianza con Anastasia Kostromitina, modella russa di 24 anni che molti utenti hanno ribattezzato la sua "sorella gemella". Video, confronti fotografici e imitazioni hanno invaso TikTok e Instagram, dove il volto della giovane ha rapidamente conquistato migliaia di utenti incuriositi dall'incredibile somiglianza con il bomber del Manchester City.

Chi è Anastasia Kostromitina, la sosia di Haaland

Anastasia Kostromitina ha 24 anni ed è una modella russa rappresentata dall'agenzia Motions. Da tempo lavora nel settore della moda collaborando con diversi marchi, ma la popolarità internazionale è arrivata soltanto nelle ultime settimane grazie ai social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 165 mila persone, pubblica abitualmente servizi fotografici e contenuti dedicati alla sua carriera. A far esplodere il fenomeno, però, è stato un video condiviso dalla madre Maria Kostromitina, creator specializzata in contenuti lifestyle, che ha messo a confronto il volto della figlia con quello di Haaland. Nel filmato Anastasia riproduce espressioni, pose e gesti tipici dell'attaccante norvegese. Il risultato ha sorpreso milioni di utenti: il video ha superato il milione di visualizzazioni e ha dato vita a migliaia di commenti, molti dei quali sostengono che i due potrebbero tranquillamente essere fratello e sorella.

"All'inizio mi dava fastidio", la reazione della modella

La stessa Anastasia ha raccontato al quotidiano britannico The Sun di non aver accolto subito con entusiasmo i continui paragoni con il centravanti del Manchester City. "A dire la verità ho attraversato tutte le fasi della negazione. All'inizio non capivo tutta questa somiglianza e, anzi, mi sentivo quasi offesa", ha spiegato. Con il passare del tempo, però, la modella ha cambiato completamente prospettiva. "Poi ho pensato che assomigliare a un campione come Haaland, almeno fisicamente, non fosse affatto una cosa negativa. Così ho deciso di divertirmi e sfruttare questa curiosità". Secondo Anastasia, il momento in cui si è resa conto della portata del fenomeno è coinciso con l'arrivo dei primi commenti negativi. "Ma quelli positivi sono stati molti di più", ha precisato.