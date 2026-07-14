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martedì 14 luglio 2026
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Quanto costa e dove ha comprato Haaland il bizzarro souvenir: il prezzo è assurdo

Quanto costa e dove ha comprato Haaland il bizzarro souvenir: il prezzo è assurdo

Il centravanti del Manchester City è tornato in patria con un procione imbalsamato: ecco quanto costa
2 min
TagsHaalandprocione

"Cos'ha in mano Haaland?". Le immagini del rientro della nazionale norvegese in patria dopo il ko con l'Inghilterra ai Mondiali, sono diventate virali ed hanno scatenato i social. L'attaccante del Manchester City è stato immortalato mentre scendeva le scalette dell'aereo con in mano un souvenir particolare.

Haland e il procione: ecco come lo ha avuto

Haaland ha riportato con se un procione imbalsamato, che teneva tra le zampe una bottiglia. L'attaccante del Manchester City se lo era ritrovato nella sua stanza d'hotel: il procione faceva parte dell'arredamento della struttura. Il bomber norvegese avrebbe chiesto ai proprietari dell'albergo di poterlo riportare in Norvegia ed è stato accontentato. 

Il costo del procione

Ma quanto costa questo procione? Il bizzarro souvenir è prodotto dalla Bild Will's, una ditta situata a Dallas (sede del ritiro della Norvegia) e online è venduto ad una cifra folle: ben 750 dollari. Sono in molti a giurare che, dopo la scelgta di Haaland, il prezzo sia destinato a salire ulteriormente. 

 

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