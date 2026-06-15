Ora in Olanda contestano Koeman: "Perché sostituire Malen?"
Come cambia velocemente il vento… Prima della partita di ieri contro il Giappone, Malen era stato (immeritatamente) criticato in patria per la mancanza di gol nelle amichevoli pre Mondiali. Ora però in Olanda tutti si chiedono: perché Koeman l'ha sostituito?
E la domanda è assolutamente lecita. Quando il ct, nel secondo tempo della partita di debutto ai Mondiali, ha tolto dal campo l'attaccante della Roma e Summerville la squadra non ha prodotto praticamente più nulla in attacco. In particolare, il sostituto di Malen, quel Depay invocato a gran voce fino a 24 ore fa, è sembrato lento e fuori forma. I Giapponesi ringraziano.
Cambio di linea
A partire da De Telegraaf, ma è una posizione comune nei media olandesi, ci si chiede quali fossero le intenzioni del ct quando ha deciso quei cambi. Anche perché, notano, è vero che Malen non aveva segnato, ma era stato decisamente tra i più pericolosi in avanti (insieme proprio all'altro sostituito Summerville). Ha impegnato Suzuki con diverse parate difficili. A partire da quella arrivata dopo pochi minuti quando Malen si è liberato in un fazzoletto e ha scagliato un tiro potente. "Perché Koeman ha tolto tutta la velocità in campo? Le sostituzioni sono state la nostra rovina": secondo i media, con Malen e Summerville in campo (e magari senza i cambi molto difensivi decisi poco dopo) l'Olanda avrebbe quasi sicuramente vinto.
La difesa
Koeman si difende. E anche Gakpo è sulla stessa linea: "Facile parlare con il senno di poi". Già, ma in patria questo pareggio con il Giappone proprio non è andato giù.