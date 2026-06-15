Ora in Olanda contestano Koeman: "Perché sostituire Malen?"

E la domanda è assolutamente lecita. Quando il ct, nel secondo tempo della partita di debutto ai Mondiali, ha tolto dal campo l'attaccante della Roma e Summerville la squadra non ha prodotto praticamente più nulla in attacco. In particolare, il sostituto di Malen, quel Depay invocato a gran voce fino a 24 ore fa, è sembrato lento e fuori forma. I Giapponesi ringraziano.

Cambio di linea

A partire da De Telegraaf, ma è una posizione comune nei media olandesi, ci si chiede quali fossero le intenzioni del ct quando ha deciso quei cambi. Anche perché, notano, è vero che Malen non aveva segnato, ma era stato decisamente tra i più pericolosi in avanti (insieme proprio all'altro sostituito Summerville). Ha impegnato Suzuki con diverse parate difficili. A partire da quella arrivata dopo pochi minuti quando Malen si è liberato in un fazzoletto e ha scagliato un tiro potente. "Perché Koeman ha tolto tutta la velocità in campo? Le sostituzioni sono state la nostra rovina": secondo i media, con Malen e Summerville in campo (e magari senza i cambi molto difensivi decisi poco dopo) l'Olanda avrebbe quasi sicuramente vinto.

La difesa

Koeman si difende. E anche Gakpo è sulla stessa linea: "Facile parlare con il senno di poi". Già, ma in patria questo pareggio con il Giappone proprio non è andato giù.