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Dramma Gakpo, la compagna perde il figlio in gravidanza: "Un momento difficilissimo"

Dramma Gakpo, la compagna perde il figlio in gravidanza: "Un momento difficilissimo"

La nascita era prevista a ottobre: "Elijah Raphael, per sempre nostro figlio"
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Olanda

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Dramma per Cody Gakpo. La compagna dell'attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese, la modella Noa van der Bij, ha annunciato di aver perso il figlio che portava in grembo, e la cui nascita era prevista a ottobre. "Con il cuore spezzato, condividiamo la notizia devastante che il nostro bambino è venuto a mancare durante la gravidanza - ha scritto van der Bij sui social -. Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno. Elijah Raphael Gakpo. Amato per sempre. Per sempre nostro figlio". In un post, Gakpo - attualmente impegnato ai Mondiali con l'Olanda - ha scritto: "Questo è un momento incredibilmente difficile per la nostra famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy e i nostri spazi".

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