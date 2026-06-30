Ibrahimovic, che stoccata a Koeman e alla Serie A: "Flop Olanda colpa sua, sembrava un allenatore italiano..."

La pesante eliminazione dell'Olanda ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 contro il Marocco continua a far discutere. Dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari e la sconfitta ai calci di rigore, il commissario tecnico Ronald Koeman è finito nel mirino delle critiche, soprattutto per la scelta di schierare una difesa a cinque , soluzione che non ha convinto né tifosi né addetti ai lavori. Tra i commentatori più severi ci sono stati Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry , intervenuti negli studi di FOX Sports.

Ibra affossa Koeman: "Tutta colpa sua"

L'ex attaccante svedese, che ha lavorato con Koeman ai tempi dell'Ajax, non ha usato mezzi termini, puntando il dito contro il tecnico e lanciando anche una frecciata al calcio italiano: "Questa sconfitta è colpa di Koeman, perché non riconosco più questa nazionale olandese. Hanno perso giocando con un'identità che non è quella dell'Olanda, e questo mi fa infuriare". Ibrahimovic ha poi rincarato la dose, criticando l'atteggiamento tattico degli Oranje: "Mi è sempre stato insegnato: attaccare, attaccare, attaccare. Oggi Koeman sembrava un allenatore italiano che gioca per non perdere. Mentre l'Olanda gioca sempre per vincere. Se si perde, almeno si perda mantenendo la propria identità e senza cambiarla. Questa non è l'Olanda a cui sono abituato. Si vedeva dal loro gioco che non erano a loro agio. Nessun possesso palla, nessun attacco. Tutto è andato molto male, ed è stata tutta colpa di Koeman".

Il commento di Henry

Sulla stessa linea, pur con toni meno duri, anche Thierry Henry, che ha messo in discussione la decisione di cambiare assetto tattico proprio in una gara così delicata: "Così facendo, in pratica stai dicendo di avere paura del Marocco. Certo, è nel tuo diritto. Se vinci, hai ragione. Se perdi, hai torto. Sono rimasto molto sorpreso, perché l'Olanda di solito non gioca così, ma Koeman ha chiaramente un'opinione diversa".