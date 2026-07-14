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martedì 14 luglio 2026
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"Slot nuovo ct dell'Olanda? L'ex Liverpool è tra i candidati per il post Koeman"© Getty Images

"Slot nuovo ct dell'Olanda? L'ex Liverpool è tra i candidati per il post Koeman"

La Federcalcio avrebbe messo nel mirino la vecchia conoscenza dei Reds dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco: la situazione
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AMSTERDAM (OLANDA)Arne Slot sarebbe tra i candidati più autorevoli per la panchina della nazionale olandese: lo rende noto 'Sky Sports' in Germania. L'ex tecnico del Liverpool, con cui ha vinto la Premier League nel 2025, figurerebbe nella lista della Federazione calcistica olandese per la successione di Ronald Koeman, dimessosi dall'incarico di Commissario tecnico dopo l'eliminazione degli oranje ai Mondiali per mano del Marocco ai sedicesimi di finale.

L'Olanda pensa a Slot: possibile incrocio con... Klopp

Il prossimo appuntamento dell'Olanda è fissato per giovedì 24 settembre quando Malen e compagni scenderanno in campo alla 'Johann Crujiff Arena' contro la Germania per la prima giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League. In caso di assunzione, Slot potrebbe trovarsi faccia a faccia con il tecnico che ha sostituito al Liverpool nell'estate del 2024, Jurgen Klopp. Il tedesco è infatti in trattative avanzate per assumere la guida della Germania dopo l'addio di Julian Nagelsmann e la cocente eliminazione in Coppa del Mondo contro il Paraguay.

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