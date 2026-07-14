"Slot nuovo ct dell'Olanda? L'ex Liverpool è tra i candidati per il post Koeman"

L'Olanda pensa a Slot: possibile incrocio con... Klopp

Il prossimo appuntamento dell'Olanda è fissato per giovedì 24 settembre quando Malen e compagni scenderanno in campo alla 'Johann Crujiff Arena' contro la Germania per la prima giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League. In caso di assunzione, Slot potrebbe trovarsi faccia a faccia con il tecnico che ha sostituito al Liverpool nell'estate del 2024, Jurgen Klopp. Il tedesco è infatti in trattative avanzate per assumere la guida della Germania dopo l'addio di Julian Nagelsmann e la cocente eliminazione in Coppa del Mondo contro il Paraguay.