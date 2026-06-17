Cristiano Ronaldo “insegue” Dino Zoff per il record da capitano più “anziano” ad alzare la Coppa del Mondo

Cristiano Ronaldo vanta un’infinità di primati. Tanto per cominciare, nessuno ha segnato più di lui con la casacca di una Nazionale, 143 reti, né in Champions League, 141. Nessuno ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle 5 edizioni dei Mondiali che ha disputato (ovvero, le edizioni del 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) e ora si prenota per òla sesta. Il record che davvero l’ossessiona, però, appartiene al mitico Dino Zoff, che nella memorabile notte dell’11 luglio del 1982, a 40 anni, 4 mesi e 11 giorni s’impose come il più anziano capitano a sollevare una Coppa del Mondo. Il prossimo 19 luglio, il giorno della finalissima di New York, CR7 avrà 41 anni, 4 mesi e 12 giorni. L’obiettivo dichiarato del cinque volte Pallone d’Oro è presentarsi all’appuntamento col suo Portogallo e, con la fascia al braccio, completare la sua sensazionale collezione di trionfi col trofeo più prestigioso.

La voglia di Mondiale

L’ennesimo assalto a un Mondiale da parte dei lusitani, che non sono mai andati oltre al terzo posto raggiunto da Eusebio e compagni nell’edizione inglese del 1966, parte questa sera, col debutto con la Repubblica Democratica del Congo che si celebrerà a Houston. I ragazzi di Roberto Martinez, attuali detentori della Nations League, partono da strafavoriti di fronte agli africani, che partecipano solo per la seconda volta alla competizione. L’unico precedente risale a ben 52 anni fa, quando con la vecchia denominazione di Zaire, chiusero il torneo con 3 sconfitte, nessuna rete all’attivo e ben 14 gol incassati. Particolarmente traumatico il 9-0 incassato dalla (ex) Yugoslavia.

Il Portogallo e la generazione di fenomeni

La stretta attualità, parla di un Portogallo determinato a partire col piede giusto con la sua straordinaria generazione di calciatori. Al di là di Ronaldo, che al fischio d’inizio suggellerà la sua 6ª partecipazione a un Mondiale (record condiviso con l’eterno rivale Leo Messi), Bob Martinez potrà contare sulla qualità dei parigini Vitinha e Joao Neves, reduci dal bis in Coppa Campioni, accompagnati dal capitano dello United Bruno Fernandes, sulla mediana, e su un Bernardo Silva che, conclusa l’esperienza al City, sarebbe prossimo a firmare un biennale col Real di Mourinho. Ma più o meno, in tutti i reparti, Bob Martinez potrà concedersi il lusso della scelta, visto che le alternative top non gli mancano. Indiscutibile l’altro Psg Nuno Mendes sulla sinistra, è ballottaggio tra Dalot e un Cancelo sulla corsia opposta. Davanti, poi, scalpitano i vari Francisco Conceiçao, Rafael Leao, Trinçao, Pedro Neto e il ritrovato Joao Feliz. Nessuna intenzione di darsi per vinto in partenza per il Congo, che si è meritato la partecipazione ai Mondiali lasciando lungo il cammino Camerun e Nigeria, prima di imporsi nello spareggio sulla Giamaica. Il 49enne francese Sebastien Desabre, subentrato sulla panchina africana a Hector Cuper nel 2022, punta sulla solidità del pacchetto arretrato, diretto con sapienza dal centrale del Lilla Chancel Mbemba, spalleggiato da Wan-Bissaka del West Ham. Il talento non manca neanche in avanti, dove ha a disposizione Cedrick Bakambu del Villarreal e, soprattutto, Yoan Wissa del Newcastle.