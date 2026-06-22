Conceicao e l’assurdo chiarimento su Ronaldo: "Non sono obbligato a passargli la palla"
Il deludente pareggio all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo costringe il Portogallo di Roberto Martinez all'immediato riscatto contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo, supportato dai compagni di squadra dopo le polemiche degli ultimi giorni. Tra questi, c'è anche lo juventino Francisco Conceiçao, che non considera CR7 come un peso per il gruppo squadra.
Portogallo, Conceiçao su Ronaldo: "Non sono obbligato a passare la palla a nessuno"
Direttamente dal ritiro di Palm Beach, dove il Portogallo sta preparando il confronto con l'Uzbekistan, Francisco Conceiçao è tornato sul rapporto tra lo spogliatoio e Ronaldo, con particolare riferimento al campo e alla sinergia fra gli elementi del reparto offensivo: "Io non sono obbligato a passare la palla a nessuno - ha precisato il giocatore della Juve -. Io la passo a qualsiasi giocatore sia posizionato meglio di me. Lui è qui per aiutare tutti, esattamente come fanno gli altri giocatori. È molto motivato e si allena sempre al massimo. Se dopo aver raggiunto così tanto in carriera continua a lavorare con questa fame, allora la nostra dev'essere ancora maggiore".