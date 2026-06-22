Conceicao e l’assurdo chiarimento su Ronaldo: "Non sono obbligato a passargli la palla"

Portogallo, Conceiçao su Ronaldo: "Non sono obbligato a passare la palla a nessuno"

Direttamente dal ritiro di Palm Beach, dove il Portogallo sta preparando il confronto con l'Uzbekistan, Francisco Conceiçao è tornato sul rapporto tra lo spogliatoio e Ronaldo, con particolare riferimento al campo e alla sinergia fra gli elementi del reparto offensivo: "Io non sono obbligato a passare la palla a nessuno - ha precisato il giocatore della Juve -. Io la passo a qualsiasi giocatore sia posizionato meglio di me. Lui è qui per aiutare tutti, esattamente come fanno gli altri giocatori. È molto motivato e si allena sempre al massimo. Se dopo aver raggiunto così tanto in carriera continua a lavorare con questa fame, allora la nostra dev'essere ancora maggiore".