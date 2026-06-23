Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leao risponde sul Milan di Amorim: "Deciderò la mia vita dopo il Mondiale"

Il portoghese si è sbloccato al Mondiale con un gol all'Uzbekistan: "Stagione difficile per me"
2 min
TagsLeaoMondiali 2026Portogallo
Portogallo

Portogallo

Tutte le notizie sulla squadra

Rafael Leao è stato tra i protagonisti della vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan ai Mondiali, trovando anche la via del gol. Al termine della partita, l'attaccante portoghese ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sia sul proprio futuro sia sul momento personale che sta vivendo.

 

 

Leao: "So che Amorim è un allenatore molto bravo, sul futuro..."

Interrogato sull'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, Leao ha preferito non sbilanciarsi, rinviando ogni decisione al termine della rassegna iridata: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".

"Stagione difficile per me"

L'esterno rossonero ha poi dedicato il gol segnato alla propria famiglia, ripercorrendo una stagione complicata sia a livello personale che professionale: "Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro". 

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Portogallo

Da non perdere

Mondiali 2026, il calendarioI social osannano Cristiano Ronaldo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS