Leao risponde sul Milan di Amorim: "Deciderò la mia vita dopo il Mondiale"

Rafael Leao è stato tra i protagonisti della vittoria del Portogallo contro l'Uzbekistan ai Mondiali , trovando anche la via del gol. Al termine della partita, l'attaccante portoghese ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sia sul proprio futuro sia sul momento personale che sta vivendo.

Leao: "So che Amorim è un allenatore molto bravo, sul futuro..."

Interrogato sull'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, Leao ha preferito non sbilanciarsi, rinviando ogni decisione al termine della rassegna iridata: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".

"Stagione difficile per me"

L'esterno rossonero ha poi dedicato il gol segnato alla propria famiglia, ripercorrendo una stagione complicata sia a livello personale che professionale: "Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me. Infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan. Devo ringraziare la mia famiglia che mi hanno aiutato fino ad adesso. Questa partita, questo gol è per loro".