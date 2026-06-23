Cristiano Ronaldo si sfoga: "Sono tornato, è da 23 anni che rispondo alle critiche"

Cristiano Ronaldo risponde alle critiche: "Sono 23 anni che..."

Al termine della gara, il fuoriclasse portoghese ha urlato alle telecamere "I'm back!", che in italiano sarebbe "Sono tornato!". L'ex Juve ha poi commentato la prestazione della squadra e il proprio momento personale, rispondendo anche a chi continua a metterlo in discussione: "Sono 23 anni che faccio così e rispondo alle critiche. L'importante era lavorare per la squadra e avere fiducia", ha dichiarato l'attaccante, sottolineando come il collettivo resti sempre al primo posto rispetto ai traguardi individuali.

"Abbiamo trascorso una settimana non semplice"

Ronaldo ha poi evidenziato i progressi mostrati dalla nazionale portoghese nel corso delle ultime settimane: "Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando. Parlando di me, sono obiettivi prestigiosi da raggiungere ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme".