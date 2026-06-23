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martedì 23 giugno 2026
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Cristiano Ronaldo si sfoga: "Sono tornato, è da 23 anni che rispondo alle critiche"

Le parole del capitano del Portogallo dopo i primi due gol al Mondiale 2026, segnati alla seconda giornata dei gironi contro l'Uzbekistan
2 min
TagsPortogalloCristiano RonaldoMondiali 2026
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Cristiano Ronaldo ha trascinato il Portogallo con una doppietta nel successo contro l'Uzbekistan ai Mondiali. Una liberazione dopo tutte le critiche ricevute in seguito al pareggio contro il Congo DR alla prima giornata.

Cristiano Ronaldo risponde alle critiche: "Sono 23 anni che..."

Al termine della gara, il fuoriclasse portoghese ha urlato alle telecamere "I'm back!", che in italiano sarebbe "Sono tornato!". L'ex Juve ha poi commentato la prestazione della squadra e il proprio momento personale, rispondendo anche a chi continua a metterlo in discussione: "Sono 23 anni che faccio così e rispondo alle critiche. L'importante era lavorare per la squadra e avere fiducia", ha dichiarato l'attaccante, sottolineando come il collettivo resti sempre al primo posto rispetto ai traguardi individuali.

 

"Abbiamo trascorso una settimana non semplice"

Ronaldo ha poi evidenziato i progressi mostrati dalla nazionale portoghese nel corso delle ultime settimane: "Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando. Parlando di me, sono obiettivi prestigiosi da raggiungere ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme".

 

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