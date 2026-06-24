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Gli fanno una domanda su Messi: la reazione di Cristiano Ronaldo diventa virale

Il veterano del Portogallo indispettito in mixed zone dopo la doppietta contro l'Uzbekistan
2 min
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HOUSTON (Stati Uniti) - A 41 anni l'orgoglio e l'ambizione di Cristiano Ronaldo non sono sopiti. Dopo il debutto non brillante contro il Congo, CR7 si è riscattato ieri contro l'Uzbekistan di Cannavaro, trascinando con una doppietta il suo Portogallo al successo per 5-0 nel gruppo K dei Mondiali. I due gol, segnati a un'età record (solo Roger Milla ha firmato gol ai Mondiali a un'età più avanzata, ma non una doppietta), i media rilanciano la sua rivalità con Leo Messi, autore di 5 reti finora alla bella età di 39 anni. Da ieri peraltro Ronaldo è diventato l'unico calciatore della storia a segnare in sei diverse edizioni del torneo iridato.

Le domande su Messi a Ronaldo

Dopo la gara, presentatosi ai giornalisti in zona mista, il veterano portoghese è stato incalzato sul confronto con l'eterno rivale argentino. L'eventualità  di una sfida con Messi intriga tutti, incluso CR7 che però ha risposto con un filo di nervosismo alla domanda sul tema: "Non so cosa dire, non ha molto senso, ma sì, sarebbe una cosa fantastica. L'importante però era vincere oggi", ha detto dopo il 5-0 alla nazionale di Cannavaro. L'attaccante del Portogallo ha poi stoppato un altro giornalista proprio mentre quest'ultimo pronunciava il nome di Messi: "Non me ne frega niente degli altri... Anche Mbappé ha segnato", le parole di Ronaldo, che a quel punto è andato via.

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