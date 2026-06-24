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mercoledì 24 giugno 2026
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Cristiano Ronaldo, il pittore di Madeira

CR7 si sblocca con una doppietta contro l'Uzbekistan e manda in estasi i suoi fan al suo ultimo Mondiale
Alberto Polverosi
1 min
TagsRonaldoPortogallo
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La critica più divertente sentita nei giorni di bufera portoghese post-Congo era questa: Bruno Fernandes e gli altri danno la palla a Cristiano Ronaldo con troppa deferenza. Se è vero, vuol dire che per 145 volte i compagni di CR7 sono stati deferenti nei suoi confronti. Sarebbe meglio chiamarla opportunità, ovvero: ho l’opportunità

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