La sorella di Cristiano Ronaldo lancia l'indiscrezione clamorosa: "Questi saranno i suoi ultimi Mondiali"

I Mondiali in corso potrebbero essere la Last Dance di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo. Sembra impossibile, eppure la fonte non è proprio da scartare. A lanciare questa incredibile indiscrezione proprio mentre il pullman del Portogallo stava dirigendosi allo stadio di Toronto per la sfida dei sedicesimi di finale contro la Croazia è stata la sorella di CR7, Kátia Aveiro, che ai microfoni di una emittente lusitana ha confessato che i Mondiali del 2026 "saranno gli ultimi di Cristiano. Sarà la sua Last Dance".

"Godiamoci ogni momento di questo Mondiale, CR7 è il meno nervoso di tutti" "Sono fiduciosa e felice allo stesso tempo perché dobbiamo davvero goderci questi momenti meravigliosa. La cosa più importante è godersi questi oltre vent'anni che abbiamo vissuto, vinto e che ci hanno portato così lontano. Sono incredibilmente orgogliosa. Ero in Qatar, sono qui. È un orgoglio immenso. Sono fiduciosa che alla fine sorrideremo tutti. Ronaldo è fantastico e sicuro di sé, meno nervoso di noi sicuramente. Ho percepito una buona energia e fiducia. Per noi tifosi è una consolazione. Possiamo avere fiducia. La Spagna agli ottavi? Chiunque venga, dovremo affrontarla, questo è il calcio e dobbiamo essere pronti", ha detto la sorella di Ronaldo ai cronisti presenti fuori dallo stadio

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