Cristiano Ronaldo realizza il sogno di Andrés, il ragazzo che ha perso tutto nel terremoto in Venezuela

Ci sono gesti che vanno oltre il calcio e riescono a lasciare un segno profondo. È quello compiuto da Cristiano Ronaldo durante i Mondiale 2026, dove il fuoriclasse portoghese ha trovato il tempo per regalare un sorriso ad Andrés Mieles , il bambino venezuelano che ha perso la famiglia e una gamba nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. La storia del piccolo aveva fatto rapidamente il giro del mondo. Estratto vivo dalle macerie dopo il sisma, Andrés aveva raccontato che uno dei suoi desideri più grandi era riuscire a ottenere la figurina di CR7 dell'album ufficiale Panini del Mondiale. Un sogno semplice, ma capace di commuovere migliaia di persone e di dare il via a una straordinaria gara di solidarietà, fino ad arrivare direttamente al capitano del Portogallo.

Il videomessaggio di Cristiano Ronaldo emoziona il piccolo Andrés

Cristiano Ronaldo ha deciso di sorprendere il bambino con un videomessaggio registrato appositamente per lui e mostrato dai medici nella stanza d'ospedale dove Andrés è ancora ricoverato. "Ciao Andrés, come stai? Ti mando un grande abbraccio. So che sei un mio grandissimo tifoso. Quando starai meglio voglio invitarti a vedere una mia partita, così potremo viverla insieme", dice il campione portoghese nel filmato. Ma il messaggio non si è fermato lì. Ronaldo ha promesso anche di incontrare personalmente il bambino: "Mi farebbe davvero piacere conoscerti. Un abbraccio, amico". A consegnare il video è stato il content creator venezuelano Armando Poyo, tra i primi a condividere la storia di Andrés sui social e a mobilitare migliaia di persone affinché il suo appello arrivasse fino al cinque volte Pallone d'Oro. Poco dopo è stato diffuso un secondo video che ha commosso il web. Disteso nel letto dell'ospedale, Andrés stringe finalmente tra le mani la figurina di Cristiano Ronaldo che desiderava da giorni. Accanto a lui infermieri e familiari gli mostrano la preziosa immagine, mentre il bambino risponde con un sorriso che vale molto più di qualsiasi parola.

Il gesto di Cristiano Ronaldo che ha conquistato tutti

La vicenda di Andrés ha acceso una straordinaria ondata di solidarietà dentro e fuori dal Venezuela. Il bambino è tra le vittime del terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha devastato il Paese il 24 giugno, causando migliaia di sfollati e numerose vittime. Nel suo caso, oltre alla perdita della famiglia, è stata necessaria anche l'amputazione di una gamba. Nel frattempo Cristiano Ronaldo continua il suo cammino ai Mondiali 2026 con il Portogallo. A 41 anni l'attaccante insegue ancora il titolo iridato, l'unico grande trofeo che manca alla sua straordinaria carriera. Ma, al di là dei gol e dei risultati sul campo, il gesto nei confronti di Andrés è destinato a rimanere tra le immagini simbolo di quest'anno. Perché il calcio sa emozionare non solo attraverso le vittorie, ma anche grazie ai suoi campioni quando decidono di usare la propria popolarità per regalare speranza a chi sta affrontando la partita più difficile della vita.