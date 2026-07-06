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Martinez lascia il Portogallo: "La mia ultima partita come ct"© APS

Martinez lascia il Portogallo: "La mia ultima partita come ct"

"Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita"
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Portogallo

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"È certo che questa è la mia ultima partita con il Portogallo. Voglio ringraziare il popolo portoghese. Mi porto via un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita. I giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, hanno molto talento e hanno anche dimostrato grande impegno per formare una squadra. Sono 45 partite, i migliori risultati in termini di gol e punti nella storia della Nazionale. Ricordi della vittoria nella Nations League, di aver stabilito dei record. Ringrazio la Federazione e lo staff tecnico, che hanno lavorato duramente per aiutare i nostri giocatori. Mi porto via un ricordo incredibile e ringrazio il popolo portoghese", ha dichiarato il ct - dimissionario - del Portogallo Roberto Martínez in conferenza stampa.

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