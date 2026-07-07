Cristiano Ronaldo: "Non prenderò decisioni affrettate sul mio futuro"

Cristiano Ronaldo ha affermato che non prenderà decisioni affrettate sul suo futuro dopo l'eliminazione del Portogallo per mano della Spagna nella sua ultima partita dei Mondiali. Il 41enne fuoriclasse portoghese aveva affermato alla vigilia dell'incontro degli ottavi di finale, perso dalla sua squadra per 1-0, che questo sarebbe stato il suo ultimo Mondiale. Interrogato in seguito sul suo futuro, ha detto: "È stato il mio ultimo Mondiale, sì, ma avrò tempo per pensare al resto, per stare con la mia famiglia, per non prendere decisioni affrettate e per andare avanti con la mia vita".

Filosofia CR7

Il capitano del Portogallo ha dichiarato: "Questo è il calcio, questa è la vita di un calciatore. A volte si vince, a volte si perde, e bisogna andare avanti". Ronaldo ha affermato che lascerà il palcoscenico dei Mondiali "con la coscienza pulita". "La verità è che il titolo più importante che ho vinto con la nazionale è stato quello del 2016 (gli Europei), che per me è altrettanto significativo di un Mondiale, onestamente", ha proseguito. "Ecco perché, lo ripeto, me ne vado con la coscienza pulita, al massimo delle mie capacità, e questo è tutto. Domani è un nuovo giorno e la vita continua".