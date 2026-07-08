Cristiano Ronaldo, il record imbarazzante che non sopporta e che non potrà mai cancellare dalla sua carriera

Cristiano Ronaldo ha trascorso più di due decenni a collezionare record che lo hanno reso una delle figure più rappresentative del calcio. Ma ce n'è uno che il fuoriclasse di Madeira avrebbe volentieri evitato. L'eliminazione del Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale 2026 contro la Spagna ha infatti consegnato CR7 a una statistica poco invidiabile: con otto sconfitte nella competizione iridata, ha eguagliato il primato negativo per il maggior numero di ko nella storia della Coppa del Mondo.

L'ultimo record (negativo) di Cristiano Ronaldo

Con la sconfitta contro la Roja, Ronaldo ha raggiunto quota otto sconfitte ai Mondiali, eguagliando il record detenuto da Mathew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carbajal e Hong Myung-bo. Un dato che difficilmente cancellerà quanto costruito nella sua carriera, fatta di trofei, Palloni d'Oro e centinaia di gol, ma che fotografa anche l'unico grande obiettivo mai conquistato: la Coppa del Mondo. Le sei partecipazioni alla fase finale del torneo restano comunque la testimonianza di una longevità eccezionale, mantenendo un ruolo da protagonista con la maglia del Portogallo per oltre due decenni. Contro la Spagna ai Mondiali 2026, Ronaldo ha lottato fino all'ultimo minuto, ma senza riuscire a trovare il guizzo che tante volte aveva cambiato il destino delle partite più importanti. La difesa spagnola gli ha concesso pochissimi spazi, limitandolo a due conclusioni verso la porta e impedendogli di incidere come avrebbe voluto. Con il passare dei minuti è diventato sempre più evidente che il Portogallo non sarebbe riuscito a riaprire la sfida.

Un addio ai Mondiali tra delusione e applausi

Se sarà davvero l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo, resterà il rammarico per un trofeo che non è mai riuscito a sollevare, nonostante una carriera irripetibile. Il Mondiale è rimasto l'unico grande traguardo sfuggito a un campione capace di vincere praticamente tutto con club e nazionale. Nonostante il record negativo, il popolo del web ha reagito con migliaia di messaggi di sostegno, rendendo omaggio a un calciatore che ha contribuito a cambiare la storia del Portogallo e a lasciare un segno indelebile nel calcio internazionale.