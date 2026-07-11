Cristiano Ronaldo isolato ai Mondiali 2026? Il gesto parla chiaro, nuova polemica in Portogallo

Djorkaeff: "Cristiano è stato lasciato solo"

A riaccendere la polemica è stato Yuri Djorkaeff, campione del mondo con la Francia nel 1998, intervenuto durante la trasmissione After Foot dell'emittente francese RMC. L'ex centrocampista ha criticato apertamente il modo in cui il Portogallo ha gestito la presenza del suo giocatore simbolo. Secondo Djorkaeff, la squadra non avrebbe mai messo Cristiano Ronaldo nelle condizioni ideali per incidere. "Se decidi di portare Cristiano Ronaldo, allora la squadra deve giocare per lui. Ma questo non è mai successo", ha dichiarato. "Sembrava quasi che fosse boicottato dai suoi stessi compagni. Riceveva pochi palloni e non veniva mai messo nelle situazioni migliori per fare la differenza". Parole forti, che hanno inevitabilmente acceso il dibattito dopo la delusione mondiale della Seleção.

Il dettaglio su Instagram che fa discutere

Ad alimentare ulteriormente le discussioni è stato un curioso dato emerso sui social network. Un tifoso ha analizzato i rapporti tra i giocatori della nazionale portoghese su Instagram, realizzando una mappa dei "follow" reciproci all'interno del gruppo. Il risultato ha sorpreso molti utenti: Cristiano Ronaldo segue soltanto quattro compagni convocati al Mondiale, ovvero Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão e Bruno Fernandes. Al contrario, altri giocatori mostrano una rete di collegamenti molto più ampia. Bruno Fernandes e il portiere José Sá seguono tutti gli altri 26 componenti della nazionale, mentre Nélson Semedo e Vitinha seguono ben 24 compagni. Il dato è rapidamente diventato virale e ha dato il via a numerose interpretazioni. Per una parte dei tifosi portoghesi, il comportamento di Cristiano Ronaldo sui social rappresenterebbe il riflesso di un legame non particolarmente stretto con il resto dello spogliatoio e potrebbe spiegare, almeno in parte, le difficoltà mostrate dalla squadra contro la Spagna. Al momento, però, si tratta soltanto di ipotesi alimentate dalle dinamiche dei social network. Né Cristiano Ronaldo né la Federcalcio portoghese hanno commentato la vicenda, mentre non esistono elementi concreti che confermino un presunto "boicottaggio" ai danni del cinque volte Pallone d'Oro. Di certo, dopo l'eliminazione dal Mondiale, ogni dettaglio viene passato al setaccio.