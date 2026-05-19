McTominay e altri tre "italiani" al Mondiale: la lista dei convocati della Scozia
Anche la Scozia ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale che andrà in scena tra Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Il ct Steve Clarke ha scelto 26 giocatori, di cui quattro provenienti dalla Serie A. Si tratta di McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, sono in agenda due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli contro la Bolivia dirattamente negli Stati Uniti d'America.
La lista della Scozia per il Mondiale
PORTIERI: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers). DIFENSORI: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
CENTROCAMPISTI: Ryan Christie (Bournemouth), Finlay Curtis (Kilmarnock) Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli). ATTACCANTI: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)