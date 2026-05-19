McTominay e altri tre "italiani" al Mondiale: la lista dei convocati della Scozia

Anche la Scozia ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale che andrà in scena tra Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Il ct Steve Clarke ha scelto 26 giocatori, di cui quattro provenienti dalla Serie A. Si tratta di McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, sono in agenda due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli contro la Bolivia dirattamente negli Stati Uniti d'America.