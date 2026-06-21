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Senegal, contratto ok per il ct Thiaw: "Mai stata una questione di soldi"

Alla vigilia della sfida con la Norvegia, il commissario tecnico dei Leoni della Teranga ha confermato di aver "risolto" uno dei problemi che aveva alimentato polemiche all'alba del Mondiale
2 min
TagsSenegalpape thiawMondiali 2026
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Il Senegal si prepara ad affrontare la Norvegia di Erling Braut Haaland. Intanto, "risolto" il problema contratto del ct Pape Thiaw, che ha confermato in conferenza stampa di aver "sistemato" la questione insieme alla Federazione senegalese. Adesso, riflettori puntati sulla sfida contro la selezione di Solbakken, già decisiva per il percorso dei Leoni della Teranga, ko all'esordio contro la Francia di Deschamps.

Senegal, il ct Thiaw conferma: "Il contratto è sistemato, ma..."

Sollecitato sulla questione contratto, il ct Pape Thiaw è tornato sul tema che ha fatto tanto discutere in patria e negli Stati Uniti all'alba del Mondiale: "È vero che ci sono stati dei disservizi ma che si tratti dei giocatori, di me, dello staff o della federazione, siamo tutti concentrati sulla partita di domani, che è la cosa più importante. Il contratto è sistemato - ha sottolineato il commissario tecnico del Senegal -. Ci è voluto troppo tempo. L'unica cosa che dovevo chiarire non è mai stata una questione di soldi, quanto piuttosto di sani principi e di rispetto".

 

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