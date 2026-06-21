Senegal, contratto ok per il ct Thiaw: "Mai stata una questione di soldi"

Senegal, il ct Thiaw conferma: "Il contratto è sistemato, ma..."

Sollecitato sulla questione contratto, il ct Pape Thiaw è tornato sul tema che ha fatto tanto discutere in patria e negli Stati Uniti all'alba del Mondiale: "È vero che ci sono stati dei disservizi ma che si tratti dei giocatori, di me, dello staff o della federazione, siamo tutti concentrati sulla partita di domani, che è la cosa più importante. Il contratto è sistemato - ha sottolineato il commissario tecnico del Senegal -. Ci è voluto troppo tempo. L'unica cosa che dovevo chiarire non è mai stata una questione di soldi, quanto piuttosto di sani principi e di rispetto".