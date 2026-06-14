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La Spagna senza Lamine Yamal titolare al debutto nel Mondiale: la scelta di De La Fuente

Il ct degli iberici pronto a rinunciare al giovane fenomeno del Barça in vista del match d'esordio con Capo Verde
2 min
TagsSpagnaDe la FuenteYamal
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Partenza soft per Lamine Yamal ai Mondiali 2026. Così ha deciso Luis de la Fuente, il ct della Spagna, che ha spiegato perché il giovane fenomeno del Barcellona, al pari di Victor Munoz e Nico Williams, non farà parte dei titolari che scenderanno in campo per il debutto contro Capo Verde.

"Yamal non partirà titolare"

Il commissario tecnico degli spagnoli comunica la sua decisione in conferenza stampa, spiegando ai cronisti: "Yamal è in buone condizioni, come gli altri che hanno accusato qualche problema recentemente". Sono tutti disponibili dunque, ma lui, Munoz e Nico Williams non saranno titolari: "Vedremo poi come si svilupperà la partita".

 

 

"Noi favoriti? Un espediente..."

Quanto allo status di favoriti da molti attribuito da molti alla Spagna, il ct iberico non ha dubbi: "Essere considerati tra i favoriti è quasi un espediente letterario. Ti mette tra i potenziali contendenti, ma non significa nulla di più. Apprezzo gli attestati di stima perchè valgono come riconoscimento dell'ottimo curriculum dei giocatori. Ma questo è un Mondiale con tanti contendenti alla vittoria finale. Restiamo umili, perché ogni partita sarà  molto difficile".

 

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