La Spagna senza Lamine Yamal titolare al debutto nel Mondiale: la scelta di De La Fuente

Partenza soft per Lamine Yamal ai Mondiali 2026 . Così ha deciso Luis de la Fuente , il ct della Spagna , che ha spiegato perché il giovane fenomeno del Barcellona, al pari di Victor Munoz e Nico Williams , non farà parte dei titolari che scenderanno in campo per il debutto contro Capo Verde .

"Yamal non partirà titolare"

Il commissario tecnico degli spagnoli comunica la sua decisione in conferenza stampa, spiegando ai cronisti: "Yamal è in buone condizioni, come gli altri che hanno accusato qualche problema recentemente". Sono tutti disponibili dunque, ma lui, Munoz e Nico Williams non saranno titolari: "Vedremo poi come si svilupperà la partita".

"Noi favoriti? Un espediente..."

Quanto allo status di favoriti da molti attribuito da molti alla Spagna, il ct iberico non ha dubbi: "Essere considerati tra i favoriti è quasi un espediente letterario. Ti mette tra i potenziali contendenti, ma non significa nulla di più. Apprezzo gli attestati di stima perchè valgono come riconoscimento dell'ottimo curriculum dei giocatori. Ma questo è un Mondiale con tanti contendenti alla vittoria finale. Restiamo umili, perché ogni partita sarà molto difficile".