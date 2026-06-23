Il rituale di Marc Cucurella ai Mondiali 2026: 45 minuti in bagno ogni mattina

La verità sui capelli di Cucurella

La storia dei capelli di Cucurella inizia con sua madre Patricia che aveva trovato un sistema semplice ma efficace per individuarlo immediatamente sul campo quando giocava nelle giovanili: lasciargli crescere i capelli in modo da renderlo diverso dagli altri compagni di squadra. Quella che era nata come una soluzione pratica si è trasformata negli anni in un tratto distintivo. Le fotografie dell'infanzia mostrano un Marc dai capelli corti e ordinati, ma durante l'adolescenza i ricci hanno iniziato a crescere fino a diventare parte integrante della sua immagine. Oggi quella chioma è riconoscibile quanto il suo nome. Sponsor, campagne pubblicitarie e social network hanno contribuito a trasformarla in un elemento iconico, capace di distinguere il difensore spagnolo anche agli occhi di chi non segue abitualmente il calcio.

Come cura i capelli Cucurella

In campo i suoi capelli sembrano selvaggi e spontanei ma in realtà si nasconde una disciplina quasi maniacale. Il nuovo acquisto del Real Madrid ha più volte raccontato di seguire una routine rigorosa, basata su prodotti specifici per capelli ricci e su un'attenzione costante all'idratazione. La sua regola più famosa è semplice: niente prodotti "2 in 1". Shampoo e trattamento restano separati, seguiti da maschere nutrienti e creme modellanti pensate per mantenere elasticità e definizione. La fase più impegnativa arriva al risveglio. Dopo una notte trascorsa a schiacciare volume e ricci, il calciatore dedica diversi minuti a districare i nodi con un pettine a denti larghi prima di ridefinire ogni ciocca con prodotti specifici. In totale, la preparazione può richiedere dai 30 ai 45 minuti. Anche l'asciugatura segue regole precise: niente phon, niente piastre e nessun calore artificiale. I ricci devono asciugarsi naturalmente, anche durante i mesi più freddi. Una scelta che richiede pazienza ma che, secondo il giocatore, permette di preservare la salute del capello nel lungo periodo.

La promessa di Cucurella per i Mondiali 2026

Nel tempo, i capelli di Cucurella sono diventati molto più di un'acconciatura. Nello spogliatoio della Spagna sono una fonte inesauribile di battute, mentre in famiglia rappresentano quasi una componente aggiuntiva. La compagna Claudia Rodriguez ha scherzato più volte sul tempo dedicato alla loro manutenzione e sullo spazio che occupano in bagno, mentre i figli li considerano un vero e proprio gioco. Dietro questo legame c'è anche un episodio che il calciatore ricorda ancora con poca nostalgia. Da adolescente sperimentò delle treccine con relativa decolorazione, un trattamento che finì per danneggiare i capelli e causarne una perdita significativa. Da quel momento ha deciso di evitare qualsiasi trasformazione drastica. Nemmeno il successo internazionale è riuscito a fargli cambiare idea. Dopo l'Europeo aveva accettato di tingersi i capelli per mantenere una promessa, ma quando si parla di tagliarli la risposta resta sempre la stessa: impossibile. Per i Mondiali 2026 Cucurella ha chiarito che la sua chioma è fuori discussione. Tanto che, pur di non metterla in palio, ha trovato una promessa alternativa: se la Spagna conquisterà la Coppa del Mondo, si farà tatuare il volto del ct Luis de la Fuente sul braccio. Perché vincere un Mondiale può essere difficile, ma convincere Marc Cucurella a separarsi dai suoi ricci sembra un'impresa ancora più complicata.