Perché il padre di Lamine Yamal non è ai Mondiali 2026? Dalla Spagna: "È malato"

A supportare Lamine Yamal ai Mondiali 2026 ci sono la madre Sheila Ebana , il fratello minore Keyne, la fidanzata Ines Garcia e alcuni degli amici più stretti. Manca una presenza importante: quella del padre, Mounir Nasraoui , che non ha potuto seguire il figlio dal vivo nel suo primo Mondiale. Un'assenza che ha destato curiosità, soprattutto perché durante l'Europeo vinto dalla Spagna era stato costantemente al fianco del figlio.

Perché il padre di Lamine Yamal non è ai Mondiali, la malattia svelata

A chiarire i motivi della mancata partenza è stato lo stesso Mounir Nasraoui. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Español, il padre dell'attaccante avrebbe confidato a un albergatore di Mataró di soffrire di epilessia, una patologia neurologica che renderebbe particolarmente complessi gli spostamenti di lunga durata. "Non so se potrò venire, perché soffro di epilessia", avrebbe spiegato Nasraoui, riferendosi alla possibilità di raggiungere gli Stati Uniti per assistere alle partite della Spagna. La malattia rappresenterebbe un ostacolo soprattutto per i voli intercontinentali e per i frequenti trasferimenti richiesti da un Mondiale itinerante, disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Roja, infatti, ha già giocato in città molto distanti tra loro, come Atlanta, Dallas, Los Angeles e Guadalajara.

"Darei tutti i miei soldi pur di guarire", la confessione di Mounis Nasraoui

Sempre secondo il racconto riportato dai media spagnoli, il padre di Lamine Yamal avrebbe espresso tutta la difficoltà di convivere con questa condizione. "Darei tutti i miei soldi pur di guarire". Parole che spiegano il peso della sua rinuncia a seguire dal vivo il figlio in una delle esperienze più importanti della carriera. Nonostante la distanza, il sostegno del padre non è mai mancato. Lamine Yamal ha più volte raccontato quanto la famiglia abbia inciso sul suo percorso umano e sportivo, indicandola come uno dei punti di riferimento della sua crescita.