Lamine Yamal compie 19 anni e il suo patrimonio cresce. È tra i calciatori più ricchi dei Mondiali 2026

A 19 anni molti ragazzi sono alle prese con l'università o con il primo impiego. Lamine Yamal , invece, festeggia il compleanno (è nato il 13 luglio) da uno dei calciatori più ricchi e influenti della sua generazione. L'attaccante del Barcellona, nonché uno dei protagonisti della Spagna ai Mondiali 2026 , può già contare su un patrimonio stimato di 43 milioni di dollari (circa 37.6 milioni di euro) e figura tra i giocatori più pagati della competizione iridata. Una crescita impressionante, costruita tra prestazioni sul campo, sponsorizzazioni milionarie e investimenti immobiliari.

Il patrimonio di Lamine Yamal

L'esplosione di Lamine Yamal è stata tanto rapida quanto redditizia. Il rinnovo con il Barcellona fino al 2031 lo ha trasformato in uno dei giocatori più pagati della rosa blaugrana, con una clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro, cifra che testimonia quanto il club creda nel suo talento. Solo nell'ultimo anno il classe 2007 avrebbe incassato circa 30 milioni grazie al contratto con il Barça e ai premi sportivi. Numeri che accompagnano una crescita tecnica senza precedenti: il suo valore di mercato supera ormai i 200 milioni di euro, collocandolo tra i calciatori più preziosi del panorama mondiale. Dopo una stagione da protagonista con il Barcellona e il consolidamento nella nazionale spagnola, Yamal è arrivato ai Mondiali del 2026 con lo status di uomo copertina del calcio europeo.

Com'è cresciuto il patrimonio di Lamine Yamal

Il calcio rappresenta soltanto una parte delle entrate del giovane attaccante. La sua immagine è diventata un marchio globale, capace di generare circa 10 milioni di dollari all'anno grazie a contratti pubblicitari, diritti d'immagine e collaborazioni con grandi aziende internazionali, tra cui Adidas e American Eagle. La popolarità sui social network e il seguito mediatico hanno trasformato Yamal in uno degli sportivi più richiesti dagli sponsor, contribuendo ad alimentare un patrimonio destinato a crescere rapidamente. Anche lo stile di vita riflette il nuovo status della stella catalana. Viaggi in jet privato, accessori di lusso e gioielli esclusivi fanno ormai parte della sua quotidianità. Tra i pezzi più iconici della sua collezione spiccano una collana in oro bianco e diamanti dedicata a Batman e un pendente con il numero 304, omaggio al codice postale di Rocafonda, il quartiere dove è cresciuto. Oggetti dal valore di circa 400 mila euro ciascuno, simbolo del forte legame con le proprie origini nonostante il successo internazionale.

Le ville di lusso e gli investimenti di Lamine Yamal

A differenza di molti colleghi che scelgono di investire in aziende o fondi finanziari, Yamal ha deciso di puntare sul mercato immobiliare. Una strategia che mira a consolidare il patrimonio attraverso proprietà di alto livello in Catalogna. L'acquisto più prestigioso è la villa di Ciudad Diagonal, a Esplugues de Llobregat, un tempo appartenuta a Gerard Piqué e Shakira. La residenza, valutata circa 11 milioni di euro, si estende su 3.800 metri quadrati e dispone di palestra, studio di registrazione, cantina, due piscine, campi da tennis e da calcio, oltre a un sofisticato sistema di sicurezza. Il giovane attaccante aveva già iniziato a investire nel mattone negli anni precedenti, acquistando un appartamento nel quartiere Sarrià di Barcellona, un'altra abitazione nei pressi della Ciudad Deportiva Joan Gamper e una villa di 650 metri quadrati a Premià de Dalt, con piscina, ascensore privato e vista sul Mediterraneo. A soli 19 anni, Lamine Yamal ha già costruito un patrimonio che molti campioni raggiungono soltanto al termine della carriera. Tra contratti milionari, sponsor internazionali e investimenti immobiliari, il talento del Barcellona continua a crescere. Dentro e fuori dal campo.