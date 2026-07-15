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mercoledì 15 luglio 2026
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Invincibile Spagna, 37 partite senza ko. Capolavoro de la Fuente, ct "senza curriculum"

Il ct mai sconfitto entro i supplementari eguaglia il record dell'Italia di Mancini. Francia inebetita dalla prova magistrale della Roja che dopo 16 anni si batterà per il titolo, guidata dal tecnico partito dall'Under 19. In patria gli dicevano: non hai il cv. E in Figc di se stesso l'ha detto anche Baldini...
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMondiali 2026SpagnaFrancia
Spagna

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In Spagna si dice dar un baile, impartire una lezione di calcio, quando una squadra gioca una partita così bene come ha fatto la Roja contro l'inebetita Francia, invano stimolata da Mbappé. Dopo sedici anni, i

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