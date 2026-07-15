Invincibile Spagna, 37 partite senza ko. Capolavoro de la Fuente, ct "senza curriculum"

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In Spagna si dice dar un baile, impartire una lezione di calcio, quando una squadra gioca una partita così bene come ha fatto la Roja contro l'inebetita Francia, invano stimolata da Mbappé. Dopo sedici anni, i
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