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Paura per Yamal: ladri in casa dopo aver conquistato la finale del Mondiale

Nella notte due uomini incappucciati hanno provato a svaligiare l'abitazione della stella della Spagna: i dettagli
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Mentre Lamine Yamal stava esultava per il trionfo che ha portato la Spagna nella finale del Mondiale, un brutto spavento ha turbato la notte della sua famiglia. A poche ore dal confronto vinto con la Francia, due ladri hanno tentato di introdursi nella villa del giovane fenomeno del Barcellona a Esplugues de Llobregat. Il fatto è accaduto intorno alle quattro del mattino.  

I ladri scappano da casa di Yamal 

Il servizio di sicurezza assunto dal giocatore ha notato attraverso le telecamere di sorveglianza due individui con il passamontagna che si arrampicavano sul muro perimetrale della proprietà. Non appena si sono accorti di essere stati individuati, i due sono fuggiti, dileguandosi nel buio della zona.

Le guardie hanno immediatamente allertato i Mossos d’Esquadra. La Divisione Investigativa Criminale (DIC) ha già aperto un fascicolo per tentata rapina e sta lavorando per ricostruire la dinamica e identificare gli autori. 

Le prime ipotesi 

Secondo quanto appreso, nella stessa notte sono stati segnalati altri tentativi di furto in ville della medesima zona. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: non è chiaro se i ladri puntassero specificamente alla casa della stella della Spagna, approfittando della sua notorietà e dell’attenzione mediatica di questi giorni, oppure se si sia trattato di un colpo casuale in un quartiere di alto livello.

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