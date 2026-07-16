Il padre di Lamine Yamal conferma: "Sono malato, porterei guai alla finale Spagna-Argentina"

Il padre di Lamine Yamal non sarà presente alla finale tra Spagna e Argentina. In realtà Mounir Nasraoui non ha presenziato ad alcuna partita della Roja ai Mondiali 2026. Nei giorni scorsi si è vociferato di alcuni problemi di salute, ora confermati dal diretto interessato. "Sono orgoglioso e grato per la grande vittoria della Spagna. Sono felice soprattutto per mio figlio e per tutti i ragazzi, che stanno facendo qualcosa di straordinario", ha dichiarato Mounir al programma televisivo Y ahora Sonsoles. Dopo la semifinale vinta contro la Francia, il figlio lo ha chiamato dagli Stati Uniti: " Mi ha detto di essere orgoglioso di me. Io gli ho risposto che sono ancora più orgoglioso di lui. Grazie, Lamine, e grazie a tutti quelli che lo hanno aiutato a crescere".

Di che malattia soffre il padre di Lamine Yamal

L'assenza del padre di Lamine Yamal non è una scelta casuale, ma è legata a motivi di salute. L'uomo ha raccontato di soffrire di epilessia e di aver preferito evitare un viaggio così impegnativo e le forti emozioni che accompagnano una finale mondiale. "Sono epilettico. Devo prendere diversi farmaci ogni giorno e il nervosismo potrebbe provocarmi una crisi. Prima di partire devo pensare a me stesso, a mio figlio e a chi mi sta vicino. Potrei creare problemi, è meglio restare a casa e seguire la partita da qui", ha spiegato. Nonostante la distanza, Mounir vive con enorme orgoglio il momento del figlio: "Ripenso a tutto il percorso fatto insieme e mi dico: ce l'abbiamo fatta. È stato un cammino difficile, pieno di sacrifici e stress, ma oggi vedere Lamine a questi livelli ripaga di tutto".

Ladri nella villa di Yamal, ora parla il padre

Alle emozioni per la qualificazione in finale si è aggiunta anche una brutta notizia. Dopo la semifinale, due uomini incappucciati hanno tentato di introdursi nella villa di Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat, l'abitazione un tempo appartenuta a Gerard Piqué e Shakira. A sventare il tentativo sono stati gli addetti alla sicurezza, che hanno immediatamente allertato i Mossos d'Esquadra, ora impegnati nelle indagini. Mounir ha confermato di essersi già mosso per tutelare il figlio: "Ho già contattato gli avvocati e stanno facendo il loro lavoro. Sono dei mascalzoni", ha commentato con fermezza.