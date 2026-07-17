Letizia e Felipe di Spagna, perché indossano la maglia numero 26 ai Mondiali 2026

La Spagna si prepara a vivere la finale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina e sugli spalti del MetLife Stadium ci sarà anche la famiglia reale. Re Felipe, la Regina Letizia, la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia seguiranno dal vivo la Roja, dopo aver già tifato davanti alla televisione durante la semifinale contro la Francia. A catturare l'attenzione, però, non è stata soltanto la loro presenza, ma anche un dettaglio che ha acceso la curiosità dei tifosi: tutti e quattro hanno indossato la maglia della Nazionale con il numero 26 sulla schiena.

Spagna ai Mondiali 2026, perché la famiglia reale indossa il numero 26

L'immagine dei Borbone riuniti sul divano per seguire la semifinale è diventata rapidamente virale. Letizia di Spagna, Felipe e le due figlie hanno scelto la divisa da trasferta della Spagna, personalizzata con il rispettivo nome e il numero 26. Da quel momento sono nate diverse interpretazioni. La prima collegava il numero ai 26 giocatori convocati dal ct Luis de la Fuente per il Mondiale. Un'altra teoria, invece, faceva riferimento a Borja Iglesias, attaccante che indossa proprio il numero 26 e che, pur trovando finora poco spazio nel torneo, è diventato uno dei personaggi più apprezzati del gruppo. Nelle ultime settimane il suo nome è finito sotto i riflettori anche per il rapporto di amicizia con Javier Bardem e Penelope Cruz, spesso presenti sugli spalti per sostenere la nazionale spagnola.

La spiegazione: nessun omaggio ai giocatori

In realtà, il significato del numero è molto più semplice. Il 26 non rappresenta né un calciatore né il numero dei convocati, ma richiama direttamente l'anno del torneo, il 2026, che si sta disputando per la prima volta nella storia tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le maglie indossate dalla Famiglia Reale sono state donate dalla Federazione calcistica spagnola e si aggiungono a quelle già sfoggiate in altre occasioni ufficiali, come durante il ricevimento riservato ai campioni d'Europa del 2024 al Palazzo della Zarzuela.