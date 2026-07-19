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Spagna, il cibo vietato prima della finale con l'Argentina ai Mondiali 2026© EPA

Spagna, il cibo vietato prima della finale con l'Argentina ai Mondiali 2026

La Spagna cura ogni dettaglio prima della finale con l'Argentina: ecco il cibo vietato ai calciatori nel pre-partita e perché la patata dolce è diventata un'alleata preziosa
3 min
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Nel calcio moderno ogni dettaglio può fare la differenza e l'alimentazione è un'arma strategica tanto quanto la preparazione atletica. In vista della finale mondiale contro l'Argentina, la Spagna ha studiato ogni particolare per arrivare al massimo della condizione. La Roja si presenta all'appuntamento dopo un percorso convincente, frutto non solo del talento della rosa ma anche di un intenso lavoro fisico, mentale e nutrizionale. A supervisionare la dieta della Nazionale è la nutrizionista Virginia Vir, che insieme allo staff tecnico ha definito un piano alimentare studiato per garantire energia immediata e favorire il recupero dei giocatori.

Il cibo che i calciatori spagnoli non possono mangiare prima della finale

Prima del fischio d'inizio i calciatori della Spagna non possono consumare insalate crude contenenti lattuga, cetrioli o cipolle. Il motivo è puramente scientifico: questi alimenti richiedono tempi di digestione più lunghi e possono rallentare l'assorbimento dei nutrienti proprio nelle ore in cui l'organismo necessita di carburante rapidamente disponibile. Per questo motivo lo staff preferisce puntare su fonti di carboidrati facilmente assimilabili, evitando cibi che potrebbero appesantire lo stomaco o compromettere la prestazione. Non sono le uniche restrizioni. Prima delle gare vengono evitati anche: fritti e cibi impanati, perché rallentano la digestione; dolci industriali e prodotti ricchi di zuccheri aggiunti, responsabili di rapidi picchi glicemici seguiti da cali di energia; verdure come broccoli e cavolfiori, che possono provocare gonfiore e gas intestinali; alcolici, completamente banditi per gli effetti negativi su recupero muscolare e rendimento.

La patata dolce è il segreto della Roja ai Mondiali 2026

Se alcuni alimenti vengono esclusi, altri rappresentano invece i veri protagonisti della dieta della Nazionale spagnola. Tra questi spicca la patata dolce, considerato uno dei pilastri dell'alimentazione della Roja insieme al riso bianco. Entrambi garantiscono carboidrati facilmente digeribili e un rilascio di energia ideale per affrontare una partita ad alta intensità. L'obiettivo dello staff nutrizionale è semplice: fornire ai giocatori un "carburante" efficace, capace di sostenere la prestazione senza affaticare l'apparato digerente. Le insalate restano un alimento salutare nella dieta quotidiana degli atleti, ma nelle ore che precedono una gara vengono momentaneamente accantonate. In una finale mondiale, infatti, anche la scelta del menù può trasformarsi in un dettaglio decisivo.

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