Tragedia in Spagna, tredicenne muore durante i festeggiamenti per il Mondiale

Tragedia in Spagna: morto un 13enne nei festeggiamenti mondiali

Lo ha annunciato l'amministrazione città: "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (...) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori.