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Tragedia in Spagna, tredicenne muore durante i festeggiamenti per il Mondiale

Il triste annuncio dall'amministrazione comunale di Ciudad Rodrigo, dove altre persone sono rimaste ferite: tutti i dettagli
2 min
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MADRID (SPAGNA) - Nella notte del trionfo della 'Roja ai Mondiali una tragedia ha colpito Ciudad Rodrigo, comune situato nella Spagna occidentale, dove un adolescente di 13 anni è morto nel corso dei festeggiamenti.

 

 

Tragedia in Spagna: morto un 13enne nei festeggiamenti mondiali

Lo ha annunciato l'amministrazione città: "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (...) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori.

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