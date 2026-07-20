Tragedia in Spagna, tredicenne muore durante i festeggiamenti per il Mondiale
MADRID (SPAGNA) - Nella notte del trionfo della 'Roja ai Mondiali una tragedia ha colpito Ciudad Rodrigo, comune situato nella Spagna occidentale, dove un adolescente di 13 anni è morto nel corso dei festeggiamenti.
Tragedia in Spagna: morto un 13enne nei festeggiamenti mondiali
Lo ha annunciato l'amministrazione città: "Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (...) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti". Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori.