Cucurella l'ha fatto davvero: promessa mantenuta, si è tatuato De La Fuente!

MADRID (SPAGNA) - "Se la Spagna vince il Mondiale, mi farò tatuare il volto del ct de la Fuente". Marc Cucurella, difensore delle 'Furie rosse' e del Real Madrid lo aveva promesso ed è stato di parola. Proprio oggi - martedì 28 luglio - il classe 1998 ha condiviso sui social lo scatto che lo ritrae pronto a farsi imprimere per sempre sulla pelle il volto del suo allenatore in nazionale. Nella foto, postata sul suo profilo Instagram, si nota infatti il difensore sdraiato su un lettino e il tatuatore - lo spagnolo Ganga, che annovera tra i suoi clienti più celebri anche LeBron James e Travis Scott - alle sue spalle, che conclude il lavoro mostrando il risultato finale: sul braccio destro compare infatti il volto del Commissario Tecnico spagnolo con accanto la Coppa del mondo conquistata lo scorso 19 luglio, al 'MetLife Stadium' di New York, contro l'Argentina di Lionel Messi. Insieme al calciatore, sorridente, presenti anche due amici.