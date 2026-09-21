De la Fuente rinnova con la Spagna: ufficiale l'accordo fino al 2032
MADRID (SPAGNA) - La notizia era nell'aria da diverse settimane, ora è arrivata anche l'ufficialità: Luis de la Fuente ha rinnovato il suo contratto con la Federcalcio spagnola fino al 2032, quando avrà 71 anni. Nessuna pensione all'orizzonte, dunque, per il ct campione del mondo che, con Lamine Yamal e compagni, darà l'assalto alle prossime due edizioni degli Europei, quelli del 2028 e del 2032, oltre alla difesa del Mondiale, in programma nel 2030. "Luis de la Fuente prolunga il suo contratto fino ai prossimi due Europei, nel 2028 e nel 2032, oltre che per il Mondiale 2030, e speriamo anche oltre", ha annunciato la Rfef, definendolo "il ct più titolato della Spagna, con tutto il rispetto per grandi allenatori come Vicente del Bosque e altri". Il tecnico ha lavorato per un decennio con le selezioni giovanili prima di passare alla guida della nazionale maggiore, con cui ha vinto la Nations League 2023, gli Europei 2024 e il Mondiale americano.
De la Fuente non vuole fermarsi: "Il meglio deve ancora venire"
"Il meglio deve ancora venire", ha commentato de la Fuente. "Sono entusiasta all'idea di arrivare di raggiungere Euro 2032 e poiché sono molto competitivo, darò tutto me stesso". Il prossimo grande obiettivo delle Furie Rosse saranno gli Europei 2028, quando la nazionale potrà provare a emulare le squadre di Luis Aragonés e di Vicente del Bosque capaci di vincere Euro 2008, il Mondiale 2010 ed Euro 2012.
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