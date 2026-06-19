Pulisic salta la sfida contro l'Australia: Pochettino in ansia, le condizioni
Christian Pulisic non sarà presente per USA-Australia, in programma questa sera alle ore 21.00 italiane. L'attaccante statunitense dovrà infatti saltare la partita del Mondiale per un infortunio al polpaccio e verrà monitorato dallo staff medico per capire se riuscirà a recuperare per la prossima sfida contro la Turchia, in programma nella notte tra il 25 e il 26 giugno.
Infortunio al polpaccio per Pulisic
L'attaccante del Milan nel corso della prima partita contro il Paraguay, vinta per 4-1, è stato sostituito al 45' minuto, tra il primo e il secondo tempo per un fastidio al polpaccio. Le condizioni della partita, in quel momento sul 3-0, hanno sicuramente aiutato a gestire la situazione con maggiore prudenza, evitando di correre rischi inutili. L'assenza di Pulisic rappresenta comunque una perdita importante per la nazionale di Mauricio Pochettino.
Il Mondiale degli Stati Uniti
Gli Stati Uniti guidano attualmente il Gruppo D dopo il successo all'esordio contro il Paraguay e una vittoria contro l'Australia confermerebbe la loro presenza ai sedicesimi di finale. Se la Turchia vincerà contro il Paraguay, avrà quindi l'opportunità di scavalcare proprio gli USA all'ultima partita del girone.