Pulisic salta la sfida contro l'Australia: Pochettino in ansia, le condizioni

Christian Pulisic non sarà presente per USA-Australia, in programma questa sera alle ore 21.00 italiane. L'attaccante statunitense dovrà infatti saltare la partita del Mondiale per un infortunio al polpaccio e verrà monitorato dallo staff medico per capire se riuscirà a recuperare per la prossima sfida contro la Turchia, in programma nella notte tra il 25 e il 26 giugno.