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McKennie fa impazzire gli Usa tra capelli colorati, corse, olio per il corpo e burrocacao© EPA

McKennie fa impazzire gli Usa tra capelli colorati, corse, olio per il corpo e burrocacao

I retroscena e i riti scaramantici del centrocampista della Juve e degli Stati Uniti ai Mondiali
Chiara Zucchelli
2 min
TagsmckennieStati UnitiJuventus
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Gli Stati Uniti sono letteralmente pazzi di McKennie. Detto che secondo molti analisti americani presto potrebbe arrivare un’offerta per lui dalla Premier - si parla di almeno cinquanta milioni per la Juventus - il centrocampista che “corre e sorride” sta stregando gli Usa. «L’America è costruita sulla fiducia, ci aspettavamo questo da noi stessi e non importa davvero cosa dica chiunque dall'esterno, crederemo sempre in noi stessi e l'uno nell’altro», una delle sue frasi diventate virali. Insieme alle esultanze, ai capelli con la ciocca rossa e gli occhiali da vista con cui entra in campo per il riscaldamento. 
E poi c’è People, la rivista americana per eccellenza, quella che «quando ci finisci sopra sei davvero una star», dice Madonna. Il magazine gli ha chiesto alcuni dei suoi riti scaramantici e, anche qui, il centrocampista della Juventus ha stupito tutti: «Quando arrivo negli spogliatoi, faccio la doccia e poi seguo tutta la mia routine di bellezza. Esco dalla doccia e mi metto la crema per il viso. Poi l'olio per il corpo, quello per i capelli e il burrocacao. I miei allenatori prima mi dicevano sempre: “Cosa stai facendo? Ti stai preparando per una sfilata o un servizio fotografico? Sei qui per giocare a calcio”, e io rispondevo: Abbi un bell'aspetto, profuma di buono e gioca bene». Esattamente quello che sta facendo in questo Mondiale. Ecco perché la Premier gli ha messo gli occhi addosso. Ma per Spalletti, salvo colpi di scena, McKennie era e resta un punto fermo.

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