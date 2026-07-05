Colpo di scena Usa, la Fifa sospende la squalifica di Balogun: potrà giocare contro il Belgio nonostante l'espulsione!

Sospesa la squalifica di Folarin Balogun. Decisione senza precedenti della FIFA di Gianni Infantino a due giorni da Usa-Belgio , partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 . Buone notizie per Mauricio Pochettino , che vedrà tornare a disposizione l'attaccante per la sfida con i Diavoli Rossi di Rudi Garcia. L'attaccante era stato espulso contro la Bosnia per un fallo su Muharemovic . Un episodio del genere non si era mai verificato nella storia di un Mondiale : una scelta inedita destinata a far discutere.

Usa, sospesa la squalifica di Balogun: contro il Belgio ci sarà

"Il comitato disciplinare della FIFA - si legge nel comunicato diffuso in queste ore - ha imposto la seguente sanzione al giocatore della nazionale degli Stati Uniti Folarin Balogun, espulso a seguito di un cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina giocata il 1° luglio 2026 al San Francisco Bay Area Stadium: una giornata di squalifica per violazione degli articoli 14 e 66 del codice disciplinare FIFA (CDF)".

"Ai sensi dell'articolo 27 del codice disciplinare FIFA, - prosegue la nota, a pochi passi dal match con il Belgio - l'esecuzione della squalifica per una partita è sospesa per un periodo di prova di un anno. Qualora Folarin Balogun commetta un'altra infrazione di natura e gravità analoghe durante il periodo di prova, la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata, fatto salvo qualsiasi ulteriore provvedimento sanzionatorio per la nuova infrazione".

Cosa stabilisce l'articolo 27 del codice disciplinare FIFA

Il comitato disciplinare della FIFA ha seguito l'articolo 27 del codice, che stabilisce come "l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione di un provvedimento disciplinare. Se la persona che beneficia di una sanzione sospesa commette un'altra infrazione di natura e gravità analoghe durante il periodo di prova, - si precisa nell'articolo di riferimento - la sospensione sarà revocata dall'organo giudiziario e la sanzione sarà eseguita, fatto salvo ogni ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione".

Trump sulla revoca della squalifica di Balogun: "Posto rimedio a una grande ingiustizia!"

Donald Trump esulta. A margine dell'inedita decisione del comitato disciplinare della FIFA, il presidente degli Stati Uniti non ha nascosto la sua soddisfazione per la sospensione della squalifica di Balogun, pronto a tornare in campo in occasione degli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio di Rudi Garcia: "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth.