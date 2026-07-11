Un lutto che si aggiunge al lutto per la famiglia di Adams

Jayden era un classe 2001, centrocampista dinamico, cresciuto nelle file dello Stellenbosch, si era trasferito nel 2025 ai Mamelodi Sundowns, uno dei principali club della capitale sudafricana Pretoria. Con la maglia della Nazionale aveva contribuito partendo titolare nelle prime due partite alla storica prima qualificazione del Sudafrica alla fase ad eliminazione diretta, prima della sconfitta contro il Canada.

Adams era sceso in campo con la morte nel cuore nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca, lo scorso 18 giugno, neanche ventiquattro ore dopo la notizia della morte della nonna Marianna.

Il comunicato del Sindacato dei calciatori sudafricani

A ricordarlo con commozione è la South African Football Player Union, il sindacato dei calciatori africani: "Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams. Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali FIFA del 2026, portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio, coraggio e distinzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l'intero Paese. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Adams, al Mamelodi Sundowns, allo Stellenbosch FC, ai Bafana Bafana e a tutti coloro le cui vite sono state toccate dalla sua presenza".