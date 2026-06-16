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martedì 16 giugno 2026
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La Tunisia esonera Lamouchi: al suo posto c'è Renard© Getty Images

La Tunisia esonera Lamouchi: al suo posto c'è Renard

La decisione della federazione dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia
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La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo, ai Mondiali del 2022 in Qatar e da allora ha allenato la nazionale femminile francese.

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