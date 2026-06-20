Bufera su Akturkoglu, manda a quel paese i tifosi della Turchia: "Non deve più giocare con la Nazionale"

Bufera su Akturkoglu, manda a quel paese i tifosi della Turchia: "Non vogliamo più vederlo in Nazionale"

Tutto ha inizio agli albori del secondo tempo quando Vincenzo Montella richiama in panchina l'esterno offensivo della Turchia, Kerem Akturkoglu, autore fino a quel momento di una prestazione da dimenticare. Il classe 1998 del Benfica è stato infatti impiegato dall'allenatore italiano come prima e unica punta nel suo 4-2-3-1, come già accaduto nel match d'esordio con l'Australia. Un esperimento tattico che, ancora una volta, non ha dato risultati soddisfacenti e alimentato feroci critiche: al momento della sostituzione infatti, i tifosi turchi si sono pesantemente scagliati contro Akturkoglu che ha risposto per le rime mandandoli a quel paese. Il giocatore del Fenerbahce, su tutte le furie, ha poi preso la strada degli spogliatoi, evitando di salutare il compagno di squadra che ha preso il suo posto, Baris Yilmaz, rimasto attonito a bordocampo.

Un atteggiamento imperdonabile per i fan turchi che, su 'X', hanno avviato una clamorosa petizione per escludere definitivamente il giocatore dalla Nazionale: "È così che si trattano i tifosi che sono venuti fin dall'altra parte del mondo per sostenerti? Akturkoglu fuori dalla Turchia", scrive un fan biancorosso che poi rincara la dose: "Avrebbe dovuto mettersi una mano sul petto e chiedere scusa abbassando la testa". La bufera è ufficialmente scoppiata.