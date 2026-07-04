Che bufera in Turchia dopo il Mondiale: la Federazione regala ville ai giocatori, la gente si infuria. E su Montella e Calhanoglu…
Vincenzo Montella resterà l’allenatore della Turchia nonostante la delusione Mondiale. E le ville promesse ai giocatori, nonostante le polemiche, saranno regalate. Andiamo con ordine: a Istanbul l’eliminazione dal Mondiale, prima della terza giornata del girone, ha scatenato un mare di reazioni. In un’edizione dove venivano ripescate anche le migliori terze, in tanti si aspettavano almeno un turno a eliminazione diretta. Niente da fare. Tutti a casa. In molti hanno chiesto la testa del ct italiano ma il presidente federale Ibrahim Hacıosmanoğlu lo ha confermato: «Resterà al suo posto e sono convinto che se fossimo andati avanti avremmo superato almeno un paio di turni. E non è vero - ha aggiunto - che soffre l’influenza di Calhanoglu». Una delle accuse più forti fatte a Montella, infatti, è quella secondo la quale il centrocampista dell’Inter avrebbe messo bocca, e anche tanto, sulle scelte di formazione. Non solo: secondo indiscrezioni Calhanoglu e Orkun avrebbero avuto un’accesa discussione in ritiro prima della partenza per gli Usa, sarebbe intervenuto anche il padre del giocatore del Besiktas e da lì sarebbero partite tutte le insinuazioni su Montella. Una polveriera, insomma, ma Hacıosmanoğlu smentisce.
Ville in regalo
Infine, la questione ville: a tutti i giocatori coinvolti nelle qualificazioni al Mondiale sarebbero state promesse delle case, secondo alcuni in un’area protetta. Altra smentita del presidente federale: «Quell'area non è un sito storico. Tutti i permessi sono stati ottenuti e la costruzione inizierà. Darò sicuramente quelle ville ai calciatori, proprio come ho promesso. Abbiamo ricevuto 14 milioni di dollari di bonus dalla FIFA. Ne abbiamo aggiunti altri. Li abbiamo divisi equamente tra tutti i calciatori che abbiamo convocato per le qualificazioni e questo è quanto». Per informazione: le ville saranno costruite nella Baia di Mandalay, nel Golfo di Güllük, nel Mar Egeo, a cavallo tra i distretti di Milas e Bodrum. È una baia rinomata per il suo mare incontaminato, l'archeologia (vicina all'antica città di Iaso) e il turismo nautico. Non esattamente un brutto posto per smaltire la delusione mondiale.