Che bufera in Turchia dopo il Mondiale: la Federazione regala ville ai giocatori, la gente si infuria. E su Montella e Calhanoglu…

Vincenzo Montella resterà l’allenatore della Turchia nonostante la delusione Mondiale. E le ville promesse ai giocatori, nonostante le polemiche, saranno regalate. Andiamo con ordine: a Istanbul l’eliminazione dal Mondiale, prima della terza giornata del girone, ha scatenato un mare di reazioni. In un’edizione dove venivano ripescate anche le migliori terze, in tanti si aspettavano almeno un turno a eliminazione diretta. Niente da fare. Tutti a casa. In molti hanno chiesto la testa del ct italiano ma il presidente federale Ibrahim Hacıosmanoğlu lo ha confermato: «Resterà al suo posto e sono convinto che se fossimo andati avanti avremmo superato almeno un paio di turni. E non è vero - ha aggiunto - che soffre l’influenza di Calhanoglu». Una delle accuse più forti fatte a Montella, infatti, è quella secondo la quale il centrocampista dell’Inter avrebbe messo bocca, e anche tanto, sulle scelte di formazione. Non solo: secondo indiscrezioni Calhanoglu e Orkun avrebbero avuto un’accesa discussione in ritiro prima della partenza per gli Usa, sarebbe intervenuto anche il padre del giocatore del Besiktas e da lì sarebbero partite tutte le insinuazioni su Montella. Una polveriera, insomma, ma Hacıosmanoğlu smentisce.