Uruguay, odissea finita. Bielsa sbarca finalmente a Miami e allenta la tensione: "Nessun problema..."

Sono stati giorni parecchio movimentati per l'Uruguay. Dopo ore di attesa forzata in Messico, la nazionale sudamericana è atterrata finalmente a Miami, cancellando il rischio di rimandare l'esordio al Mondiale. Ma non è stato un viaggio tranquillo per la Celeste: a creare disagi non sono state condizioni meteo avverse, ma complicazioni amministrative legate ai permessi di volo. La delegazione uruguaiana è rimasta bloccata per diverse ore a Playa del Carmen , nel resort dove era in ritiro, prima di poter decollare da Cancun. L’arrivo in Florida è avvenuto alle ore 20.15 ora locale , a ridosso dalla sfida contro l’Arabia Saudita (in programma questa notte alla mezzanotte italiana).

Uruguay, parla Bielsa

Nella conferenza stampa, il ct Marcelo Bielsa ha cercato di tranquillizzare tutti: "Questo problema con il volo non ci crea alcun problema". ‘El Loco’, che in precedenza aveva definito il Mondiale "il peggiore di sempre", ha poi parlato delle condizioni fisiche della squadra, soffermandosi in particolare sul lieve fastidio accusato dal difensore Ronald Araujo del Barcellona, che non è al meglio.

Le ultime prima dell'esordio al Mondiale

Bielsa ha ammesso che lui e il suo staff si sono sentiti responsabili per la situazione venutasi a creare. Per il debutto nel girone H, l’Uruguay si presenterà con il classico 4-3-3 a trazione anteriore. La partita contro l'Arabia Sudita di Saud non è semplicissima sulla carta.

Il selezionatore, però, non ha voluto anticipare la formazione titolare, anche se difficilmente mancherà nell'undici di partenza Darwin Núñez, attaccante dell'Al-Hilal con un recente passato nel Liverpool.

