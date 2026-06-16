"Devo spiegare sempre tutto?": Bielsa smonta il caso delle foto e del pavimento

Bielsa smonta il caso della foto e del pavimento: "Devo spiegare sempre tutto?"

Questa la risposta, piuttosto stizzita, di Marcelo Bielsa a un giornalista in conferenza stampa, che lo ha riportato all'episodio della foto al termine di Arabia Saudita-Uruguay: "Non devo dare alcuna spiegazione, mi hanno fatto la foto come l'hanno fatta. Non sono un modello. Mi stavo confrontando con i fotografi e questa è la foto che hanno fatto di me. Ma qual è la domanda di fatto?", ha tuonato El Loco. "Devo anche spiegare perché non guardo gli interlocutori della foto? In questo momento non sono spiegazioni che devo dare. Credo che ci sia un limite a quello che devo spiegare. Se uno usa gli occhiali è perché usa gli occhiali, se guardo negli occhi è perché guardo negli occhi. Se guardo in alto o in basso... tante cose devo spiegare. Semplicemente si cercano spiegazioni a situazioni che non le necessitano. Se usi gli occhiali puoi guardare dritto, in basso... Non abbiamo l'obbligo di atteggiarci come modelli per rispettare pretese che non hanno fondamento. Non dice niente di male", ha precisato il ct della Celeste.